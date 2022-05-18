Son dakika: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın hayali olan yıldız, Jorge Jesus'la geliyor!

Son dakika haberleri: Yeni sezona Portekizli deneyimli hoca Jorge Jesus ile girmek isteyen Fenerbahçe Yönetimi, kendisinden gelecek olan habere odaklandı. Yeni hocayla sezona ve Avrupa macerasına güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimlerin yanı sıra takıma katılacak olan isimler de merak ediliyor.

Jorge Jesus için güçlü ve derin bir kadro kurmak isteyen yönetim, transfer listesindeki isimler için harekete geçmeye başladı.

ADAYLAR BELİRLENDİ

Gol yollarında sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un yanına golcü bir isim getirmeyi planlıyor. Tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak isteyen yönetim forvet adayını belirledi.

AZİZ YILDIRIM'IN HAYALİYDİ

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin kapısından dönen Brezilyalı golcü Gabigol'un (Gabriel Barbosa) Jorge Jesus'la birlikte gelmesi bekleniyor.

TRANSFER BÜTÇESİ GOLCÜYE

Flamengo, şu anda takımın en önemli parçası olan 25 yaşındaki golcü oyuncu için 2020'de İnter'e 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Sarı-Lacivertliler, başta Dimitris Pelkas ve Attila Szalai gibi isimlerin satışından iyi bir gelir elde ettiği taktirde bu bütçenin büyük bölümünü golcü transferinde kullanma kararı aldı.

JESUS'LA FENERBAHÇE'YE GELECEK

25 yaşındaki golcünün de Jorge Jesus'la Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. Flamengo forması giyen Gabigol, bu sezon 25 maçta 15 gol atmayı başardı.

