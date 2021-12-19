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  4. Son dakika: Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi röportaj veren Vitor Pereira'nın mutsuz hali gözlerden kaçmadı!

Son dakika: Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi röportaj veren Vitor Pereira'nın mutsuz hali gözlerden kaçmadı!

19.12.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulunan Vitor Pereira kazanmak istediklerini söyledi. Geleceği tartışılmaya başlanan Portekizli çalıştırıcının maç öncesi yaptığı röportajdaki mutsuz hali gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada gündem olan Vitor Pereira'nın mutsuz görüntüsü Fenerbahçeli taraftarlar tarafından konuşulmaya başlandı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi röportaj veren Vitor Pereira'nın mutsuz hali gözlerden kaçmadı!

Beşiktaş derbisi öncesi konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira iddialı açıklamalarda bulundu. Tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Derbiler özel maçlardır. Rakibi iyi analiz ettik ve kazanmak istiyoruz." dedi. Vitor Pereira'nın röportaj verirken moralsiz hali de ekranlara yansıdı.'Katkı sağlayacaklardır, şüphem yok'

KADRO TERCİHİ SORULDU

İrfan Can Kahveci, Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş'ın kulübede olmasıyla ilgili de konuşan Pereira, "Hiç şüphe yok sonradan oyuna girecek isimler bize katkı sağlayacaklardır. İrfan biliyorsunuz ki cezadan geldi. O nedenle bugün kulübede. Mert Hakan da ufak bir sakatlık yaşamıştı. Ama şüphem yok fırsat olursa oyuna girerlerse katkı sağlayacaklardır. İkisi de maça hazır" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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