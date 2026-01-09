SPOR

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmen açıklandı! İrfan Can Eğribayat Samsunspor'da

Son dakika: Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat ve Eyüpspor'dan Yalçın Kayan transferlerini resmen açıkladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmen açıklandı! İrfan Can Eğribayat Samsunspor'da
Berker İşleyen

Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı!

SON DAKİKA: Fenerbahçe de bir ayrılık daha resmen açıklandı! İrfan Can Eğribayat Samsunspor da 1

İŞTE SAMSUNSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş.'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Sporcular, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

09 Ocak 2026
09 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

transfer Süper Lig Samsunspor son dakika fenerbahçe
