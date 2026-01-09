SON DAKİKA: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmen açıklandı! İrfan Can Eğribayat Samsunspor'da

Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı!

İŞTE SAMSUNSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş.'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Sporcular, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

