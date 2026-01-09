SON DAKİKA: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmen açıklandı! İrfan Can Eğribayat Samsunspor'da

Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı!
"Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş.'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Sporcular, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
TRANSFER BİLGİLENDİRMESİ— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) January 9, 2026
Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş.'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varmıştır.
Sporcular, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edilmiştir.… pic.twitter.com/lyEjZDGF9r
Okuyucu Yorumları 0 yorum