Giresun'da sosyal medyayı sallayan olay! Fenerbahçe taraftarından imama olay 'teravih' notu: "Hocam vaizi kısa kes, maça yetişelim!"

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin, pazartesi akşamı sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak yara aldığı karşılaşma sırasında Giresun'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Futbol aşkı ile ibadet saatleri çakışan fanatik bir taraftarın bulduğu çözüm, tüm Türkiye'nin diline düştü.

İMAMA GİDEN O NOT: "CEMAAT ADINA RİCA EDİYORUM"

İddialara göre; Fenerbahçe'nin kritik maçını kaçırmak istemeyen ama teravih namazı için de camiye giden bir taraftar, çareyi cami imamına yazılı bir mesaj göndermekte buldu.

İmam Şenol Hoca'ya iletilen ve kısa sürede elden ele yayılarak sosyal medyaya düşen o meşhur notta şu gülümseten ifadelere yer verildi:

"Sayın Şenol Hocam! Bu akşam Fener maçı var. Vaizi kısa kesmeni, namazı çabuk kıldırmanı, bizi maça yetiştirmeni cemaat adına rica ediyorum."

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ!

Üzerinde taraftarın acil ricasının bulunduğu bu notun fotoğrafı, X (Twitter) ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında anında viral oldu.

Kullanıcıların bir kısmı taraftarın bu masum ve esprili telaşını tebessümle karşılarken, diğer bir kesim ise ibadet yerlerinde bu tarz eylemlerin ciddiyeti bozduğu gerekçesiyle olayı eleştiri yağmuruna tuttu. Her ne kadar Fenerbahçe sahadan 1-1'lik hüsranla ayrılmış olsa da, Giresunlu taraftarın bu "kısa kes hocam" ricası uzun süre unutulmayacak gibi duruyor.