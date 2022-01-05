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  4. Son dakika: Fenerbahçe'de büyük panik! Tüm gözler Mesut Özil'e çevrildi! Merakla gelecek haber bekleniyor

Son dakika: Fenerbahçe'de büyük panik! Tüm gözler Mesut Özil'e çevrildi! Merakla gelecek haber bekleniyor

05.01.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de sezonun parlayan ismi olan Mesut Özil, adalesinde yaşadığı ağrılar nedeniyle ligin ikinci yarısının hazırlıklarına başlayamadı. Sarı-lacivertlilerde tüm gözler dünyaca ünlü yıldızdan gelecek habere çevrilirken, pazartesi günkü Adana Demirspor maçında sahada olup olmayacağı merakla bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de büyük panik! Tüm gözler Mesut Özil'e çevrildi! Merakla gelecek haber bekleniyor
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısına damga vuran Mesut Özil, ikinci yarının ilk maçını kaçırabilir. Ağrıları sebebiyle takımla çalışmayan dünyaca ünlü yıldızın durumu yakından takip ediliyor.

SAĞLIK EKİBİ DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Adalesindeki ağrılar nedeniyle takımla antrenmana çıkamayan Mesut Özil'in pazartesi günü oynanacak Adana Demirspor maçında sahada olup olmayacağı merak konusu oldu. Sağlık ekibinin durumunu yakından takip ettiği dünyaca ünlü yıldız, kendisi için hazırlanan özel tedavi programını uygulamaya başladı.

PERFORMANSIYLA TARAFTARI MEST ETTİ

Özellikle sezonun ilk yarısının son haftalarında gösterdiği performansla taraftarı mest eden Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla çıktığı 20 resmi maçta 8 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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