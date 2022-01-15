Son dakika: Fenerbahçe'de büyük şok! Herkes ondan gelecek haberi bekliyor

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki kalecisi Berke Özer, Antalyaspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Altay'ın da sakatlığı sebebiyle forma giyemediği sarı-lacivertlilerde, tüm gözler Berke Özer'den gelecek habere çevrildi.

ERTUĞRUL ÇETİN, 18 YAŞINDA FENERBAHÇE KALESİNİ KORUDU

Antalyaspor'un bulduğu golde Gustavo ile çarpışarak acılar içinde yerde kalan Berke Özer, sedyeyle oyun alanının dışına taşındı. 21 yaşındaki kalecinin yerine oyuna 18 yaşındaki eldiven Ertuğrul Çetin dahil oldu. Berke Özer'in sağlık durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.





