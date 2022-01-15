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Son dakika: Fenerbahçe'de büyük şok! Herkes ondan gelecek haberi bekliyor

15.01.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Berke Özer şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta genç kaleci Akdeniz ekibinin 81. dakikada bulduğu golde sakatlandı. Acılar içinde yerde kalan futbolcu oyuna devam edemedi ve yerini Ertuğrul Çetin'e bıraktı. Altay'dan sonra Berke'nin de sakatlık yaşaması sarı-lacivertlileri oldukça endişelendirdi. Genç kalecinin sağlık durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de büyük şok! Herkes ondan gelecek haberi bekliyor
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki kalecisi Berke Özer, Antalyaspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Altay'ın da sakatlığı sebebiyle forma giyemediği sarı-lacivertlilerde, tüm gözler Berke Özer'den gelecek habere çevrildi.

ERTUĞRUL ÇETİN, 18 YAŞINDA FENERBAHÇE KALESİNİ KORUDU

Antalyaspor'un bulduğu golde Gustavo ile çarpışarak acılar içinde yerde kalan Berke Özer, sedyeyle oyun alanının dışına taşındı. 21 yaşındaki kalecinin yerine oyuna 18 yaşındaki eldiven Ertuğrul Çetin dahil oldu. Berke Özer'in sağlık durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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