Son dakika: Fenerbahçe'de derbi bereketi! Daha sahaya çıkmadan milyonlarca lirayı kasaya koydu...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek. İstanbul'un iki büyük takımının kozlarını paylaşacağı dev derbi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakanın başlama düdüğünden önce sarı - lacivertlileri oldukça mutlu eden bir olay meydana geldi.

KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, günler öncesinde satışa çıkan Galatasaray maçı biletlerini dakikalar içerisinde tüketti. Sarı - kırmızılıları kapalı gişe karşılayacak olan Fenerbahçe'de futbolseverler, lisanslı ürünlere de yoğun ilgi gösterdi.

DEV GELİR

Böylelikle sarı - lacivertli kulüp, henüz derbi başlamadan bilet ve ürün satışlarından yaklaşık 25 milyon TL'yi kasasına koydu. Bilet satışlarından 20 milyon TL gelir elde eden Fenerbahçe, lisanslı ürün satışlarından da 5 milyon TL kadar bir kazanç sağladı.

DERBİDE 396. HEYECAN

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 396. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 395 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 490 golle karşılık verdi.

LİGDE 131. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 130 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.

SON 10 DERBİDE 6 BERABERLİK

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide her iki takım da rakip fileleri 8'er kez havalandırdı.

