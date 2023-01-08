SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'de derbi bereketi! Daha sahaya çıkmadan milyonlarca lirayı kasaya koydu...

Son dakika: Fenerbahçe'de derbi bereketi! Daha sahaya çıkmadan milyonlarca lirayı kasaya koydu...

08.01.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak dev derbi öncesinde sarı - lacivertli kulübün kasası adeta para doldu. Fenerbahçeli taraftarlar; Galatasaray derbisinin biletlerini dakikalar içinde tüketirken, lisanslı ürünlere de yoğun ilgi gösterdi ve kulübün kasasına yüklü miktarda bir para koydu. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'de derbi bereketi! Daha sahaya çıkmadan milyonlarca lirayı kasaya koydu...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek. İstanbul'un iki büyük takımının kozlarını paylaşacağı dev derbi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakanın başlama düdüğünden önce sarı - lacivertlileri oldukça mutlu eden bir olay meydana geldi.

KAPALI GİŞE

2022-04-10T162621Z_837986609_UP1EI4A19NUFX_RTRMADP_3_SOCCER-TURKEY-FEN-GAL

Fenerbahçeli taraftarlar, günler öncesinde satışa çıkan Galatasaray maçı biletlerini dakikalar içerisinde tüketti. Sarı - kırmızılıları kapalı gişe karşılayacak olan Fenerbahçe'de futbolseverler, lisanslı ürünlere de yoğun ilgi gösterdi.

DEV GELİR

2022-04-10T170121Z_730447223_UP1EI4A1BA6HI_RTRMADP_3_SOCCER-TURKEY-FEN-GAL (Large)

Böylelikle sarı - lacivertli kulüp, henüz derbi başlamadan bilet ve ürün satışlarından yaklaşık 25 milyon TL'yi kasasına koydu. Bilet satışlarından 20 milyon TL gelir elde eden Fenerbahçe, lisanslı ürün satışlarından da 5 milyon TL kadar bir kazanç sağladı.

DERBİDE 396. HEYECAN

2022-04-10T180437Z_1561160795_UP1EI4A1E7MMB_RTRMADP_3_SOCCER-TURKEY-FEN-GAL

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 396. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 395 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 490 golle karşılık verdi.

LİGDE 131. RANDEVU

2022-04-10T175536Z_1620354206_UP1EI4A1DSNLE_RTRMADP_3_SOCCER-TURKEY-FEN-GAL

Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 130 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.

SON 10 DERBİDE 6 BERABERLİK

AA-20220410-27528404-27528389-FENERBAHCE_GALATASARAY

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide her iki takım da rakip fileleri 8'er kez havalandırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jesus'un çekindiği tek isim... "Ona dikkat edin"Jesus'un çekindiği tek isim... "Ona dikkat edin"
Ronaldo'ya şok! 'Aynı evde yaşayamazlar' Suudi Kralı devreye girdiRonaldo'ya şok! 'Aynı evde yaşayamazlar' Suudi Kralı devreye girdi
Bu da oldu! Ronaldo'nun gözü kulağı Konya'daBu da oldu! Ronaldo'nun gözü kulağı Konya'da
Anahtar Kelimeler:
Derbi son dakika haberler fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to wwx iyet kulübün

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Öyle bir skor verdi ki! Ünlü ismin derbi tahmini yok artık dedirtti

Öyle bir skor verdi ki! Ünlü ismin derbi tahmini yok artık dedirtti

Ne yapıyorsun Ronaldo! 1 haftada 2 gaf... Yönetimden uyarı aldı

Ne yapıyorsun Ronaldo! 1 haftada 2 gaf... Yönetimden uyarı aldı

'Heykelini yıkalım' denmişti! Bu kez F.Bahçe'yi etiketleyerek paylaştı

'Heykelini yıkalım' denmişti! Bu kez F.Bahçe'yi etiketleyerek paylaştı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.