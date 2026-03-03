SPOR

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Domenico Tedesco şoku büyüyor! Antalyaspor'dan sonra o maçta da takımın başında yok...

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak yara alan Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılan ve ağır bir hastalık geçirdiği açıklanan teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kritik Gaziantep FK mücadelesinde de takımın başında yer alamama ihtimali belirdi. Samandıra'daki son idmana çıkamayan İtalyan hocanın yerine takımı yardımcıları çalıştırdı. İşte Tedesco'nun sağlık durumundaki son gelişmeler...

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kritik puanlar kaybeden Fenerbahçe, saha dışındaki krizlerle de boğuşmaya devam ediyor. Antalyaspor deplasmanında ağır bir hastalık geçirdiği gerekçesiyle takımının başında yer alamayan İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nun sahalara dönüş tarihi henüz netleşmedi.

Hakkında "Avrupa'dan teklifler var, ayrılmak istiyor" şeklinde spekülasyonlar yapılan tecrübeli çalıştırıcının, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak zorlu Gaziantep FK maçını da kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

SAMANDIRA'DA PATRONSUZ İDMAN!

Kupa mesaisi için hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Sarı-Lacivertlilerde, takımın gerçekleştirdiği son antrenmanda gözler yine Domenico Tedesco'yu aradı.

Ancak ağır hastalığı nedeniyle dinlenme sürecinde olan İtalyan hocanın yokluğunda takımı; yardımcı antrenörler Zeki Murat Göle, Max Urwantschky ve hocanın kardeşi Umberto Tedesco sahaya çıkardı. Taktiksel çalışmaların, başantrenörün hazırladığı program dahilinde eksiksiz bir şekilde uygulandığı öğrenildi.

TEDESCO'NUN DURUMU ÇARŞAMBA SABAHI NETLEŞECEK

Fenerbahçe taraftarının sağlık durumunu merakla beklediği Tedesco'nun, Gaziantep FK maçında kulübede olup olmayacağına doktorlar karar verecek. Bir süredir yoğun bir tedavi ve dinlenme sürecinden geçen başarılı teknik adamın durumu Çarşamba sabahı sağlık heyeti tarafından son kez detaylı bir şekilde kontrol edilecek.

Eğer doktorlardan onay çıkmazsa, Fenerbahçe kupa sınavına da tıpkı Antalyaspor deplasmanında olduğu gibi yardımcı antrenörlerin yönetiminde çıkacak.

