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Son dakika: Fenerbahçe'de Edinson Cavani gerçeği orta çıktı! Tam imzayı atacakken...

19.07.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren ve şu ana kadar 6 transferi resmiyete döken Fenerbahçe'nin gündemine dünyaca ünlü yıldız Edinson Cavani gelmişti. İspanyol basını, sarı - lacivertlilerin Uruguaylı yıldız ile imza aşamasına kadar geldiğini belirtirken, transferin neden gerçekleşmediği de ortaya çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Edinson Cavani gerçeği orta çıktı! Tam imzayı atacakken...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de camia; Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında oynanacak olan Dinamo Kiev maçına kilitlenirken, transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Son yıllarda yaşanan gol problemini çözmek için soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir santrfor arayışına giren sarı - lacivertlilerin gündemine Edinson Cavani ismi gelmişti.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

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İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Edinson Cavani ile yaptığı görüşmenin detaylarını ortaya çıkarttı.

FENERBAHÇE İMZAYI ATTIRIYORDU AMA...

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Marca'nın haberine göre; Fenerbahçe ile anlaşmaya varan ve sözleşme imzalamaya çok yaklaşan Uruguaylı golcü, Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery'nin araya girmesiyle son anda tercihini İspanyol ekibinden yana kullandı.

EN İYİ PERFORMANSI EMERY İLE

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Daha önce İspanyol hoca ile Paris Saint Germain'de birlikte çalışan Cavani, o dönemde gösterdiği performans ile Fransız devinin tarihinin en golcü futbolcusu olmayı başarmıştı.

ALCACER SONRASI AÇIKLANACAK

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Haberde, Villarreal'in Paco Alcacer ile yollarını ayırır ayırmaz Cavani'yi açıklayacağı ifade edildi.

34 yaşındaki Uruguaylı golcü Edinson Cavani, geçtiğimiz sezon Manchester United ile çıktığı 20 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

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cavanı suarez marcello bunlara para vermek külübe ihanettır

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