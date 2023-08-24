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Son dakika: Fenerbahçe'de Eljif Elmas, Kim Min-Jae ve Arda Güler ile başlayan gelenek iki yıldızla devam edecek! İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu için sürpriz...

24.08.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan ve liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerde Eljif Elmas ile başlayan, Kim Min-Jae ve Arda Güler ile başlayan yüksek bonservis ile futbolcu satışlarına yenileri de eklenmek üzere. Kanarya'nın genç futbolcuları İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisi bulunuyor. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe; Gaziantep FK ile Samsunspor'u mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e 6 puanla başlamış ve liderlik koltuğuna oturmuştu. Sarı - lacivertlilerde yakalanan pozitif havanın devam ettirilmesi hedeflenirken, transferde de sıcak gelişmeler yaşandı.

ALTAY GİTTİ, LIVAKOVIC GELDİ

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Altay Bayındır'ı Manchester United'a 7 milyon euro bonservi karşılığında satmaya hazırlanan sarı - lacivertliler, kaleci Dominik Livakovic'i de renklerine bağladı.

Son dönemde yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe'nin iki yıldızına daha Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler olduğu ifade edildi.

GELENEĞE FERDİ VE İSMAİL DE KATILABİLİR

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Eljif Elmas ile başlayan, Kim Min-Jae ve Arda Güler ile başlayan yüksek bonservis ile futbolcu satışlarına Ferdi Kadıoğlu ile İsmail Yüksek de eklenebilir.

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Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, iki yıldızı için Avrupa'dan ciddi teklifler alıyor. Haber detayında Ferdi Kadıoğlu için Ajax ve Napoli, İsmail Yüksek için ise Bayer Leverkusen'in Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe'nin iki futbolcu için toplamda 40 milyon euroluk bir geliri kasasına koymayı hedeflediği aktarıldı.

Hem Ferdi Kadıoğlu hem de İsmail Yüksek, teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'inin vazgeçilmezi konumunda bulunuyor.

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