Son dakika: Fenerbahçe'de geri sayım başladı! İşte yeni hoca...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynadığı Çaykur Rizespor maçından 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı - lacivertli taraftarlar; son 10 haftada 9 galibiyet alan takımlarının geleceğine umutla bakarken, Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Spor kamuoyunda sarı - lacivertli yönetimin Kartal'la devam edip etmeyeceği merakla beklenirken, flaş bir haber gündeme geldi.

LİZBON'DA GÖRÜŞME YAPILDI

Sarı-lacivertliler, Portekiz’de Lizbon’da Jorge Jesus’la bire bir görüşmelerini gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç’un katıldığı görüşmelerde Jorge Jesus ile birlikte Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da bulundu.

OLUMLU GEÇTİ

Milliyet'in haberine göre; taraflar önemli adımlar atmayı başardı. Artık görüşmeler aşamasında arada bazı detayların kaldığı vurgulandı. Bu detayların başında Jorge Jesus ve teknik ekibinin alacağı maaşın görüşüldüğü aktarıldı. Mayıs ayı içerisinde teknik direktör konusunu resmiyete kavuşturmak isteyen Başkan Ali Koç’un Portekizli çalıştırıcıyla yaptığı görüşmelerden memnun kaldığı öğrenildi. Yapılan görüşmenin son derece sıcak bir ortamda geçtiği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN PROJESİNİ BEĞENDİ

Jorge Jesus’un kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği ve Fenerbahçe’nin sunduğu projeyi beğendiği kaydedildi. 67 yaşındaki teknik direktörün Suudi Arabistan ve Katar’dan da bazı teklifler aldığı ancak Fenerbahçe’nin projesinin kendisi açısından cezbedici durduğu bildirildi. Bugün bir kez daha taraflar görüşecek.

ANALİZ VE ARAŞTIRMALARINA BAŞLADI

Öte yandan Jorge Jesus’un teknik ekibiyle beraber yeniden toplanarak çalışmalarına başladığı vurgulandı. Fenerbahçe ile görüşmelerin son aşamaya gelmesinden dolayı Jesus ile ekibinin sarı-lacivertli takımın mevcut durumuyla alakalı analiz ve araştırmalar yaptığı dile getirildi.

GÖRÜŞMELER ARALIK AYINDAN BERİ DEVAM EDİYOR

Aralık ayından bu yana teknik direktör çalışmalarını detaylı bir şekilde yürüten Başkan Ali Koç, Joachim Löw ve Jorge Jesus isimlerini ön plana almıştı. Son günlerde ise Jorge Jesus ismi bir adım öne çıkmıştı. Lizbon’daki toplantının ardından Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe’ye en yakın isim olduğu netleşti.

CUMHURBAŞKANI İÇİN ÇOK ÖZEL BİR İSİM

Jorge Jesus ile Lizbon’da bir araya gelen Fenerbahçe için sürpriz bir isim daha vardı. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da görüşmelerde tarafların yanında yer aldı. Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın Jorge Jesus ile olan yakın diyaloğu Portekiz’de yakından biliniyor. Hatta 2019 yılında ülke tarihinde çok önemli bir yeri olan ‘Prens Henry Nişanı’ bizzat Portekiz Cumhurbaşkanı tarafından başarılı teknik direktöre takdim edilmişti. Marcelo Rebelo de Sousa, “Portekiz’i Avrupa’ya tanıtan, yurt dışında en iyi şekilde temsil eden gurur duyduğumuz bir isim Jorge Jesus” açıklamasını yapmıştı.

