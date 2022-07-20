Son dakika: Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella transferi için sıcak gelişme! Rafa kaldırıldı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de herkes; kritik Dinamo Kiev maçını beklerken, yönetim bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talebiyle birlikte sol bek takviyesi için operasyon başlatan sarı - lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER ÇIKMAZA GİRDİ

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu ile rekabete girmesi için sol beke düşündüğü isimlerden biri olarak gösterilen Giuseppe Pezzella transferi çıkmaza girdi.

BONSERVİSİ NEDENİYLE RAFA KALDIRILDI

İtalyan basınının haberine göre; Parma, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 4 milyon euro istemesiyle birlikte herhangi bir indirime gitmemesinden dolayı görüşmeler tıkandı ve transfer rafa kaldırıldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Atalanta'da kiralık olark geçiren ve 29 resmi maça çıkan İtalyan sol bek, 3 asist katkısı verdi.



