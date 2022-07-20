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  4. Son dakika: Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella transferi için sıcak gelişme! Rafa kaldırıldı...

Son dakika: Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella transferi için sıcak gelişme! Rafa kaldırıldı...

20.07.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyordu. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda Ferdi Kadıoğlu ile forma rekabetine girecek bir sol bek transferi düşünen sarı - lacivertliler, Giuseppe Pezzella'yı almıştı. İtalyan sol bekten Fenerbahçe'ye kötü haber geldi...

Son dakika: Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella transferi için sıcak gelişme! Rafa kaldırıldı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de herkes; kritik Dinamo Kiev maçını beklerken, yönetim bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talebiyle birlikte sol bek takviyesi için operasyon başlatan sarı - lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER ÇIKMAZA GİRDİ

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Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu ile rekabete girmesi için sol beke düşündüğü isimlerden biri olarak gösterilen Giuseppe Pezzella transferi çıkmaza girdi.

BONSERVİSİ NEDENİYLE RAFA KALDIRILDI

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İtalyan basınının haberine göre; Parma, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 4 milyon euro istemesiyle birlikte herhangi bir indirime gitmemesinden dolayı görüşmeler tıkandı ve transfer rafa kaldırıldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

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Geçtiğimiz sezonu Atalanta'da kiralık olark geçiren ve 29 resmi maça çıkan İtalyan sol bek, 3 asist katkısı verdi.


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