Son dakika: Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella transferi için sıcak gelişme! Rafa kaldırıldı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de herkes; kritik Dinamo Kiev maçını beklerken, yönetim bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talebiyle birlikte sol bek takviyesi için operasyon başlatan sarı - lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu ile rekabete girmesi için sol beke düşündüğü isimlerden biri olarak gösterilen Giuseppe Pezzella transferi çıkmaza girdi.
İtalyan basınının haberine göre; Parma, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 4 milyon euro istemesiyle birlikte herhangi bir indirime gitmemesinden dolayı görüşmeler tıkandı ve transfer rafa kaldırıldı.
Geçtiğimiz sezonu Atalanta'da kiralık olark geçiren ve 29 resmi maça çıkan İtalyan sol bek, 3 asist katkısı verdi.
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