Son dakika: Fenerbahçe'de iki sürpriz ayrılık kapıda! Avrupa ekibi izledi ve beğendi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de takımın başına Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor transferleri gerçekleştirilmişti. Sarı - lacivertlilerde takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyordu.

ÖNEMLİ İSİMLER İKNA EDİLDİ

Fenerbahçe Yönetimi, UEFA'nın finansal fair play kısıtlamalarını gevşetmesi ve gelirlerin artmasıyla kadroyu koruma konusunda elini hayli güçlendirdi. Kim Min-Jae için gelen teklifleri reddeden sarı-lacivertliler, Avrupa'nın gündemine gelen Serdar Dursun, Zajc, Crespo, Pelkas, Szalai gibi oyuncularına da bu sezon şampiyonluğun önemini anlatarak takımda kalmaya ikna etti.

İKİ GENÇ RADARA GİRDİ

Fenerbahçe'de yabancı oyuncularına art arda teklifler gelirken ve mevcut kadroyla ilgili kararlar alınırken, iki genç Türk oyuncu da Avusturya kulüplerinin radarına girdi.

SCOUTLAR İZLEDİ

Partizan maçında yıldızlaşan İsmail Yüksek ve Jesus'un her hazırlık maçında görev verdiği Burak Kapacak, önceki cumartesi oynanan karşılaşmada Sturm Graz scoutları tarafından izlendi.

KULÜP KARARI

İsmail Yüksek, bu formunu sürdürürse sezonun orta saha rotasyonunda değerlendirilecek. Burak Kapacak ise oynayabileceği bir takımdan teklif gelirse kiralanacak. (Sabah)



