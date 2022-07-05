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  4. Son dakika: Fenerbahçe'de iki sürpriz ayrılık kapıda! Avrupa ekibi izledi ve beğendi...

Son dakika: Fenerbahçe'de iki sürpriz ayrılık kapıda! Avrupa ekibi izledi ve beğendi...

05.07.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlanmış ve son olarak Emre Mor kadroya katılmıştı. Sarı - lacivertli futbolseverler santrfor transferi için adayları tartışırken, takımdan ayrılacak olan oyuncuları da merak ediyordu. İsmail Yüksek ve Burak Kapacak için flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Fenerbahçe'de iki sürpriz ayrılık kapıda! Avrupa ekibi izledi ve beğendi...
Burak Kapacak

Burak Kapacak

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de takımın başına Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor transferleri gerçekleştirilmişti. Sarı - lacivertlilerde takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyordu.

ÖNEMLİ İSİMLER İKNA EDİLDİ

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Fenerbahçe Yönetimi, UEFA'nın finansal fair play kısıtlamalarını gevşetmesi ve gelirlerin artmasıyla kadroyu koruma konusunda elini hayli güçlendirdi. Kim Min-Jae için gelen teklifleri reddeden sarı-lacivertliler, Avrupa'nın gündemine gelen Serdar Dursun, Zajc, Crespo, Pelkas, Szalai gibi oyuncularına da bu sezon şampiyonluğun önemini anlatarak takımda kalmaya ikna etti.

İKİ GENÇ RADARA GİRDİ

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Fenerbahçe'de yabancı oyuncularına art arda teklifler gelirken ve mevcut kadroyla ilgili kararlar alınırken, iki genç Türk oyuncu da Avusturya kulüplerinin radarına girdi.

SCOUTLAR İZLEDİ

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Partizan maçında yıldızlaşan İsmail Yüksek ve Jesus'un her hazırlık maçında görev verdiği Burak Kapacak, önceki cumartesi oynanan karşılaşmada Sturm Graz scoutları tarafından izlendi.

KULÜP KARARI

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İsmail Yüksek, bu formunu sürdürürse sezonun orta saha rotasyonunda değerlendirilecek. Burak Kapacak ise oynayabileceği bir takımdan teklif gelirse kiralanacak. (Sabah)


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