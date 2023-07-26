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Son dakika: Fenerbahçe'de iki yıldız birden ayrılıyor! İsmail Kartal'ın vazgeçilmeziydi...

26.07.2023 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve Avrupa macerasına adım atan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu. Attila Szalai'nin gidişi sonrası iki ismin daha biletinin kesildiği ifade edildi. Miguel Crespo ve Willian Arao'nun temsilcilerinin kulüple görüştüğü kaydedildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı katan sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu.

Son olarak Attila Szalai'yi 12+3 milyon euroya Hoffenheim'a satan Fenerbahçe'de iki futbolcu ile daha yollar ayrılıyor.

CRESPO'NUN MENAJERİ İSTANBUL'DA

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı - lacivertli kulüp, Miguel Crespo'nun menajerini İstanbul'a getirdi.

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Fenerbahçe'nin Miguel Crespo’ya son teklifini yaptıği ve kabul edilmemesi halinde tekliflerin değerlendirilerek ve yolların ayrılacağı kaydedildi.

ARAO İLE YOLLAR AYRILACAK

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Ayrıca Fenerbahçe'de Willian Arao ile de yolların ayrılacağı belirtildi.

Haberde oyuncunun temsilcisinin transfer görüşmelerinde bulunmak için Brezilya’ya gittiği ifade edildi. Brezilya’daki görüşmelerin ardından Suudi Arabistan seferinin yapılacağı öne sürülürken, Arao’yu isteyen üç takımın olduğu iddia edildi.

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