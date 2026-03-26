SON DAKİKA | Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci krizi! Tedesco resti çekti, dönüş biletini yırttı...

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci'nin Çubuklu formaya dönme hayalleri suya düşüyor! Yönetimin 'affedelim' teklifini kesin bir dille reddeden teknik direktör Domenico Tedesco, milli yıldızı gelecek sezon da takımında düşünmüyor. Kasımpaşa'da form tutmaya çalışan 30 yaşındaki oyuncunun, İtalyan hocanın takımda kalması halinde 2028'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Fenerbahçe'ye dönmesine imkansız gözüyle bakılıyor.

Emre Şen
TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
Trendyol Süper Lig'de sezonun en flaş kararlarından biri olarak Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde kiralık olarak Kasımpaşa'nın yolunu tutan İrfan Can Kahveci'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Kasımpaşa formasıyla çıktığı 9 maçta 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı veren milli futbolcunun en büyük hedefi, sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye güçlü bir şekilde geri dönmek. Ancak bu hedefin önünde aşılması çok güç bir engel var: Domenico Tedesco!

TEDESCO'DAN YÖNETİME NET CEVAP: "İSTEMİYORUM"

Sarı-Lacivertli yönetimin, takımda uzun yıllar görev yapan ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci için daha önce sunduğu "Affedelim, takıma geri kazandıralım" önerisi, İtalyan teknik adamdan sert bir şekilde dönmüştü.

Disiplinli tavrıyla bilinen Tedesco'nun kararından zerre geri adım atmadığı ve 30 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu yeni sezon planlamasında da kesinlikle düşünmediği öğrenildi. Başarılı çalıştırıcının yeni sezonda da takımın başında kalması durumunda, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 183 maça çıkıp 32 gol ve 31 asist üreten İrfan Can'ın Kadıköy'e dönüşüne ihtimal dahi verilmiyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

ABD-İran savaşı Hindistan’ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

