SON DAKİKA | Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci krizi! Tedesco resti çekti, dönüş biletini yırttı...

Trendyol Süper Lig'de sezonun en flaş kararlarından biri olarak Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde kiralık olarak Kasımpaşa'nın yolunu tutan İrfan Can Kahveci'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Kasımpaşa formasıyla çıktığı 9 maçta 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı veren milli futbolcunun en büyük hedefi, sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye güçlü bir şekilde geri dönmek. Ancak bu hedefin önünde aşılması çok güç bir engel var: Domenico Tedesco!

TEDESCO'DAN YÖNETİME NET CEVAP: "İSTEMİYORUM"

Sarı-Lacivertli yönetimin, takımda uzun yıllar görev yapan ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci için daha önce sunduğu "Affedelim, takıma geri kazandıralım" önerisi, İtalyan teknik adamdan sert bir şekilde dönmüştü.

Disiplinli tavrıyla bilinen Tedesco'nun kararından zerre geri adım atmadığı ve 30 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu yeni sezon planlamasında da kesinlikle düşünmediği öğrenildi. Başarılı çalıştırıcının yeni sezonda da takımın başında kalması durumunda, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 183 maça çıkıp 32 gol ve 31 asist üreten İrfan Can'ın Kadıköy'e dönüşüne ihtimal dahi verilmiyor.