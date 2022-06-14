Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus daha imzası kurumadan Türk yıldızı kapıyor!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, göreve geldikten sonra ilk transferini Santa Clara'dan Lincoln Henrique ile gerçekleştirmişti. Jorge Jesus'un verdiği listeye göre transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi.

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında taraftarların ısrarla istediği teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalayan sarı - lacivertliler, transferde gaza bastı.

Portekizli çalıştırıcı ile birlikte "Yeni Crespo'lar, yeni Rossi'ler bulacağız" ifadelerini kullanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un istediği yıldız belli oldu.

DOĞUKAN SİNİK ATAĞI

Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor ve A Milli Takım formalarıyla gösterdiği performans sornası dikkat çeken Doğukan Sinik için harekete geçtiği ortaya çıktı. Senad Ok'un haberine göre; sarı - lacivertliler, Doğukan Sinik ile ciddi şekilde ilgileniyor. Sarı - lacivertlilerin Doğukan Sinik'i kadrosuna katarak hücum rotasyonunu genişletmek istediği belirtildi.

3 İSİM DAHA

Halil Akbunar, Emre Mor ve Eren Elmalı'nın da Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı belirtildi.

3 GOL - 7 ASİST

Geride bıraktığımız sezonda 35 resmi maça çıkan Sinik, 3 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

MİLLİ TAKIMDA YILDIZLAŞTI

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. maçında Litvanya’ya konuk oldu. Türkiye’de, üçüncü kez A Milli formayı giyen Doğukan Sinik maça damga vurdu.

15 DAKİKADA İKİ GOL

Daha önce İtalya ile oynanan hazırlık maçında 12 dakika oynayan, Faroe Adaları maçında ise ikinci 45 dakikada oyuna giren Doğukan Sinik, ilk 11’de başladığı üçüncü maçta iki gol birden kaydetti.

Maçın henüz 2. dakikasında Halil Dervişoğlu’nun pasıyla rakip yarı alanda topla buluşan Doğukan Sinik, rakiplerini geçerek ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Bu golden 12 dakika sonra sahneye bir kez daha Doğukan Sinik çıktı. Karşılaşmanın 14. dakikasında kendi yarı alanında topu kazanan Halil Dervişoğlu'nun, rakip yarı alanda savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Doğukan Sinik, kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

Doğukan Sinik, 66. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu’na bıraktı.

