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Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan, Beşiktaş'a bedavaya gidiyor

01.04.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de flaş bir şekilde kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sözleşmesi 2023 yılında bitecek yıldız oyuncunun kadro dışı kalmasından sonra takımdan ayrılmayı kafaya koyduğu öğrenildi. Bonservisini eline almaya çalışan milli yıldızın, bu sorunu çözmesinin ardından Fenerbahçe'nin ezeli rakibine bedavaya gideceği aktarıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan, Beşiktaş'a bedavaya gidiyor
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosu yavaş yavaş yapılıyor. Bu sene şampiyonluktan uzak kalan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon iyi bir kadro kurup şampiyon olmanın planlarını yapıyor. Bu bağlamda çalışmalara başlayan yöneticiler, takımdan gidecek oyuncuları da netleştirdi. Ozan Tufan'ı kadroda düşünmeyen sarı-lacivertliler, milli oyuncunun gitmesine izin verecek.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

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Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın bu olayın ardından bağları tamamen kopardığı ve kendine takım aradığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Beşiktaş'ın çok istediği Ozan, tercihini Fenerbahçe'den yana kullanıp, Beşiktaş'ı reddetmişti. Sarı-lacivertli takımda istediği performansı bir türlü yakalayamayan Ozan'ın ezeli rakibime gitmeye hazırlandığı ortaya çıktı...

AHMET NUR ÇEBİ İLE ALİ KOÇ GÖRÜŞECEK

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Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a transfer olma isteğinin ardından siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Ali Koç ile görüşme kararı aldı. Önümüzdeki sezon Pjanic ve Atiba'nın sözleşmelerinin bitecek olmasından dolayı orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta Ozan Tufan transferine sıcak bakılıyor. Bu anlaşmaya bonservis ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, Ozan Tufan'ın bonservisini alması halinde bedavaya transfer edebileceğini yıldız oyuncunun menajerine bildirdi.


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