Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan, Beşiktaş'a bedavaya gidiyor

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosu yavaş yavaş yapılıyor. Bu sene şampiyonluktan uzak kalan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon iyi bir kadro kurup şampiyon olmanın planlarını yapıyor. Bu bağlamda çalışmalara başlayan yöneticiler, takımdan gidecek oyuncuları da netleştirdi. Ozan Tufan'ı kadroda düşünmeyen sarı-lacivertliler, milli oyuncunun gitmesine izin verecek.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın bu olayın ardından bağları tamamen kopardığı ve kendine takım aradığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Beşiktaş'ın çok istediği Ozan, tercihini Fenerbahçe'den yana kullanıp, Beşiktaş'ı reddetmişti. Sarı-lacivertli takımda istediği performansı bir türlü yakalayamayan Ozan'ın ezeli rakibime gitmeye hazırlandığı ortaya çıktı...

AHMET NUR ÇEBİ İLE ALİ KOÇ GÖRÜŞECEK

Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a transfer olma isteğinin ardından siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Ali Koç ile görüşme kararı aldı. Önümüzdeki sezon Pjanic ve Atiba'nın sözleşmelerinin bitecek olmasından dolayı orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta Ozan Tufan transferine sıcak bakılıyor. Bu anlaşmaya bonservis ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, Ozan Tufan'ın bonservisini alması halinde bedavaya transfer edebileceğini yıldız oyuncunun menajerine bildirdi.



