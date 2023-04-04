Son dakika: Fenerbahçe'de karar verildi! Başkan Ali Koç ile Jorge Jesus görüşmesinin sonucu ortaya çıktı! Kayserispor maçında...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk etmişti. Sarı - lacivertliler, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı derbide, rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş karşısında alınan yenilginin ardından eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'a yönelmişti.
Derbi sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus'un bir görüşme yaptığı ifade edilmişti.
Portekiz basınında çıkan 'Jorge Jesus ile yollar kısa sürede ayrılacak' iddialarının ardından Fenerbahçe'de karar verildi.
TRT Spor'un haberine göre başkan Ali Koç ve Jorge Jesus'un görüşmesinin sonucunda ayrılık çıkmadı.
Deneyimli çalıştırıcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Kayserispor maçında kulübedeki yerini alacak.