SON DAKİKA: Fenerbahçe'de maçın 3. dakikasında Cengiz Ünder şoku! Yine sakatlandı, saha kenarına geldi

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferlerinden Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başlarken maçın 3. dakikasında top sürerken kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle kendisini yere bıraktı. Sahada yapılan kontrollerin ardından Cengiz Ünder, oyuna devam edemedi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Yıldız oyuncu sakatlığının ardından saha kenarına gelirken, yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

DAHA ÖNCE DE SAKATLANMIŞTI

Öte yandan Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynanan Samsunspor mücadelesinde de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ünder, mücadelenin 62. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası yine oyuna devam edememişti.

