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  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe'de maçın 3. dakikasında Cengiz Ünder şoku! Yine sakatlandı, saha kenarına geldi

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de maçın 3. dakikasında Cengiz Ünder şoku! Yine sakatlandı, saha kenarına geldi

17.09.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe'nin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder Antalyaspor mücadelesinde yalnızca 3 dakika sahada kalabildi. Yıldız oyuncu sakatlığının ardından saha kenarına geldi. Ünder'in bu sakatlığı sonrası taraftar sosyal medyada tepki gösterdi. İşte detaylar...

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferlerinden Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başlarken maçın 3. dakikasında top sürerken kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle kendisini yere bıraktı. Sahada yapılan kontrollerin ardından Cengiz Ünder, oyuna devam edemedi.

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Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 1
Bitexen Antalyaspor Bitexen Antalyaspor

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

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Yıldız oyuncu sakatlığının ardından saha kenarına gelirken, yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

DAHA ÖNCE DE SAKATLANMIŞTI

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Öte yandan Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynanan Samsunspor mücadelesinde de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ünder, mücadelenin 62. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası yine oyuna devam edememişti.

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