SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Nazım Sangare Beşiktaş derbisinde yok!

Fenerbahçe'de adalesinde 2. derece yırtık belirlenen Nazım Sangare, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

GÖKHAN GÖNÜL DE YOK!

Beşiktaş derbisini öncesi Gökhan Gönül'den sonra Nazım Sangare'nin de sakatlanması sağ bek mevkisinde boşluğa neden oldu.

