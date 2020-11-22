SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Nazım Sangare Beşiktaş derbisinde yok!

Fenerbahçe'de adalesinde 2. derece yırtık belirlenen Nazım Sangare, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Beşiktaş derbisini öncesi Gökhan Gönül'den sonra Nazım Sangare'nin de sakatlanması sağ bek mevkisinde boşluğa neden oldu.
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