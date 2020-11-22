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  4. SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Nazım Sangare Beşiktaş derbisinde yok!

SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Nazım Sangare Beşiktaş derbisinde yok!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.11.2020 16:11 | Son Güncelleme

Sarı lacivertlilerin milli futbolcusu Nazım Sangare, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Nazım Sangare Beşiktaş derbisinde yok!

Fenerbahçe'de adalesinde 2. derece yırtık belirlenen Nazım Sangare, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

GÖKHAN GÖNÜL DE YOK!

Beşiktaş derbisini öncesi Gökhan Gönül'den sonra Nazım Sangare'nin de sakatlanması sağ bek mevkisinde boşluğa neden oldu.

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