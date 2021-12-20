Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın gidişine en çok o sevindi! Burak Kapacak'tan flaş beğeni...

Son dakika: Fenerbahçe'de beklenildiği üzere Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip yaptığı paylaşımla karşılıklı anlaşarak Portekizli çalıştırıcı ile 2. kez yolların ayrıldığını belirtti. Fenerbahçe'de bir türlü istediği forma süresine kavuşamayan Burak Kapacak'tan ayrılık sonrası flaş bir hamle geldi... İşte son dakika haberinin detayları...

PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Vitor Pereira yönetiminde sezon başından beri hiçbir resmi maçta süre alamayan genç futbolcunun sosyal medya hesabından, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adam ile yolların ayrıldığını açıkladığı paylaşımı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.



