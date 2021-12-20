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  4. Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın gidişine en çok o sevindi! Burak Kapacak'tan flaş beğeni...

Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın gidişine en çok o sevindi! Burak Kapacak'tan flaş beğeni...

20.12.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından yeni adaylara bakılmaya başlandı... Bu sezonun başında Bursaspor'dan transfer edilen Burak Kapacak'tan Pereira'nın ayrılığı sonrası flaş bir hamle geldi. Genç oyuncu resmi hesabın yapmış olduğu Vitor Pereira'nın istifasının açıklandığı paylaşımı beğendi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın gidişine en çok o sevindi! Burak Kapacak'tan flaş beğeni...
Burak Kapacak

Burak Kapacak

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika: Fenerbahçe'de beklenildiği üzere Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip yaptığı paylaşımla karşılıklı anlaşarak Portekizli çalıştırıcı ile 2. kez yolların ayrıldığını belirtti. Fenerbahçe'de bir türlü istediği forma süresine kavuşamayan Burak Kapacak'tan ayrılık sonrası flaş bir hamle geldi... İşte son dakika haberinin detayları...

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Vitor Pereira yönetiminde sezon başından beri hiçbir resmi maçta süre alamayan genç futbolcunun sosyal medya hesabından, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adam ile yolların ayrıldığını açıkladığı paylaşımı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Son Dakika: Sosyal medya yıkılıyor! Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi...Son Dakika: Sosyal medya yıkılıyor! Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi...


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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