SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son Dakika: Sosyal medya yıkılıyor! Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi...

Son Dakika: Sosyal medya yıkılıyor! Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi...

20.12.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sezon başından beri alınan puan kayıplarının sorumlusu olarak gösterilen Vitor Pereira için ayrılık kararı verildi. Beşiktaş derbisinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Portekizli çalıştırıcı için ayrılığın yakın olduğu belirtilmişti. Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Sosyal medya yıkılıyor! Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi...

Son dakika: Fenerbahçe'de 2. Vitor Pereira dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte yaşanan puan kayıplarının sorumlusu olarak gösterilen Pereira ile resmi olarak yollar ayrıldı. Beşiktaş derbisinde yaşanan puan kaybından çok oynanan oyundan memnun kalmayan yönetim ve taraftarlar eleştiri oklarını iyiden iyiye Pereira'ya çevirmişti. Fenerbahçe Kulübü yaptığı resmi açıklamayla Pereira ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

ARALIK AYINDA SONA ERDİ

584a0155b64a4877bac85f0c16d3f559

Fenerbahçe'yi 2015-2016 sezonunda da çalıştıran ve sezon başında 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamak' istiyorum diyerek yeniden sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayan Portekizli menajerin, ikinci dönemi Aralık ayında sona erdi.

Fenerbahçe ile ligde 17 maça çıkan Pereira, bu maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler ligde 5. sırada yer alıyor.

Vitor Pereira Avrupa'da ise Helsinki'yi mağlup ederek sarı-lacivertlileri UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara taşıdı ancak sarı-lacivertliler Eintracht Frankfurt, Royal Antwerp ve Olympiakos'un olduğu grupta 3. sırada kaldı ve UEFA Konferans Ligi'ne gitti.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada bu konuyu ana gündem haline getirdi. Kısa süre içinde binlerce tweet atılan bu konu Türkiye gündemine 2. sıradan girdi.

DETAYLAR BİRAZDAN...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNERİlk kez el ele!İlk kez el ele!
Bu iddia çok konuşulur! Rıdvan Dilmen...Bu iddia çok konuşulur! Rıdvan Dilmen...
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

UEFA'dan flaş karar! Hükmen mağlup ilan etti

UEFA'dan flaş karar! Hükmen mağlup ilan etti

Beşiktaş'tan çok sert açıklama!

Beşiktaş'tan çok sert açıklama!

15 milyon Euroluk golcü geliyor! Teklif yapıldı

15 milyon Euroluk golcü geliyor! Teklif yapıldı

Süper Kupa için sürpriz adres

Süper Kupa için sürpriz adres

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.