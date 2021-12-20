Son Dakika: Sosyal medya yıkılıyor! Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi...

Son dakika: Fenerbahçe'de 2. Vitor Pereira dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte yaşanan puan kayıplarının sorumlusu olarak gösterilen Pereira ile resmi olarak yollar ayrıldı. Beşiktaş derbisinde yaşanan puan kaybından çok oynanan oyundan memnun kalmayan yönetim ve taraftarlar eleştiri oklarını iyiden iyiye Pereira'ya çevirmişti. Fenerbahçe Kulübü yaptığı resmi açıklamayla Pereira ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

ARALIK AYINDA SONA ERDİ

Fenerbahçe'yi 2015-2016 sezonunda da çalıştıran ve sezon başında 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamak' istiyorum diyerek yeniden sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayan Portekizli menajerin, ikinci dönemi Aralık ayında sona erdi.

Fenerbahçe ile ligde 17 maça çıkan Pereira, bu maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler ligde 5. sırada yer alıyor.

Vitor Pereira Avrupa'da ise Helsinki'yi mağlup ederek sarı-lacivertlileri UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara taşıdı ancak sarı-lacivertliler Eintracht Frankfurt, Royal Antwerp ve Olympiakos'un olduğu grupta 3. sırada kaldı ve UEFA Konferans Ligi'ne gitti.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada bu konuyu ana gündem haline getirdi. Kısa süre içinde binlerce tweet atılan bu konu Türkiye gündemine 2. sıradan girdi.

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