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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 2 ay yok

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.07.2019 15:08 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Bayern Münih maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 2 ay yok

Fenerbahçe'de Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım 2 ay sahalardan uzak kalacak. Allianz Arena'da düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih'le karşılaşan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sakatlık geçirmişti.

Müsabakaya 11'de başlayan deneyimli sol bekin yerine oyuna 24. dakikada Nabil Dirar oyuna dahil olmuştu. Hasan Ali Kaldırım böylece ligin 6 haftasında forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerin bu bölge için direkt ilk 11'de oynayacak oyuncu arayışına gireceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe hasan ali kaldırım

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
beter olsunlar. Kabiliyetsiz tenekeler
ahanda simdi sol kanat patladi
booooom.
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