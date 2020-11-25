SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Samatta, Beşiktaş derbisinde yok!

SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Samatta, Beşiktaş derbisinde yok!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.11.2020 18:38 | Son Güncelleme

Sivas Belediyespor maçında sakatlanan Tanzanyalı futbolcu Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Samatta, Beşiktaş derbisinde yok!

Fenerbahçe Kulübü, Sivas Belediyespor karşılaşmasında sakatlık geçiren Mbwana Samatta'nın sol diz iç yan bağında esneme ve eklem kapsülünde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK

Fenerbahçe'den Samatta açıklaması:

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da Fenerbahçe'nin Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakada sakatlık geçiren Mbwana Samatta ile ilgili sarı lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta’nın çekilen MR’ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard'da değişim sinyali!Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard'da değişim sinyali!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ilçeye gelen 30 dakikada hem yazı hem kışı yaşıyorBu ilçeye gelen 30 dakikada hem yazı hem kışı yaşıyor
F.Bahçe'de Samatta ile özel görüşmeF.Bahçe'de Samatta ile özel görüşme
Şenol Güneş’in ilk 11’i!Şenol Güneş’in ilk 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı
Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi
Denizlispor’da Prosinecki dönemi sona erdi
Denizlispor’da Prosinecki dönemi sona erdi
Visca ve Deniz Türüç takası
Visca ve Deniz Türüç takası
F.Bahçe'de Samatta ile özel görüşme
F.Bahçe'de Samatta ile özel görüşme
Fenerbahçe'den 4 transfer
Fenerbahçe'den 4 transfer
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Maçta skandal olay! Rakibinin cinsel organını elledi...
Maçta skandal olay! Rakibinin cinsel organını elledi...
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımı son sıraya demir attı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımı son sıraya demir attı
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Okuyucu Yorumları 3 yorum
yıldıza bak beee kuyruklu yıldız altı maçtır gol nedir bilmiyor tanzanyanın kraliçesi
ademi hepsinden iyi santrofor
zaten dökülüo
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Samatta, Beşiktaş derbisinde yok!
Fenerbahçe'de yıldız isim Beşiktaş maçında yok!
Fenerbahçe iletişim çalışması başlattı
Fenerbahçe iletişim çalışması başlattı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan 4 transfer
Fenerbahçe'den 4 transfer
Erol Bulut ve Emre Belözoğlu Samatta ile görüştü
F.Bahçe'de Samatta ile özel görüşme
F.Bahçe için Visca ve Deniz Türüç takası
Visca ve Deniz Türüç takası
ÖZET | Fenerbahçe-Sivas Belediye: 4-0
Fenerbahçe gol oldu yağdı: 4-0
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.