SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Samatta, Beşiktaş derbisinde yok!

Fenerbahçe Kulübü, Sivas Belediyespor karşılaşmasında sakatlık geçiren Mbwana Samatta'nın sol diz iç yan bağında esneme ve eklem kapsülünde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den Samatta açıklaması:
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da Fenerbahçe'nin Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakada sakatlık geçiren Mbwana Samatta ile ilgili sarı lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta’nın çekilen MR’ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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