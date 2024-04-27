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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de seçim sonuçlandı! Sarı-Lacivertliler'de yeni divan başkanı Şekip Mosturoğlu oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.04.2024 16:02
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Son dakika... Fenerbahçe'de gerçekleştirilen seçim sonrası yeni Yüksek Divan Kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu seçildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimi sonuçlandı. Yapılan seçimde Sarı-lacivertlilerde Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan ve Nihat Tokat başkanlık için yarıştı.

Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu başkanı seçildi.

ŞEKİP MOSTUROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA!

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Şekip Mosturoğlu seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Oy kullanan tüm üyelere şükranlarımı sunuyorum. Bizi seçtiler. Diğer başkan adaylarımızı tebrik ediyorum. Demokrat bir seçim süreci yaşadık onlarla birlikte. Çok titiz bir toplantı yapıldı. Başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum.

Bu sürece başladığımda, seçim sonucunun 3 Temmuz zaferimizin taçlanması olacağını düşünüyordum. 3 Temmuz sürecimiz burada taçlanmıştır. 3 Temmuz ruhu yaşamaktadır, hiçkimse bu mücadeleden vazgeçmemiştir. Sarı-lacivert duvar durduğu sürece Fenerbahçe her zaman payidar olacaktır." ifadelerini kullandı.

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