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Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz imza! Yıldız isim 4 yıl daha sarı - lacivertli formayı giyecek...

06.09.2023 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yaparak milli araya lider olarak giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de gözünü yükseğe diken sarı - lacivertliler, iç transferde de kolları sıvadı. Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcu Miguel Crespo'nun sözleşmesi için uzatma kararı alındı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, milli araya 9 puanla lider olarak girmişti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de H Grubu'nda yer alan ve bu sezon tüm kulvarlarda başarı hedefleyen sarı - lacivertliler için sıcak bir gelişme yaşandı.

TALİPLERİ VARDI

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Sarı - lacivertlilere Vitor Pereira döneminde transfer olan ve üçüncü sezonunu geçiren Miguel Crespo'ya talipler olduğu ortaya çıkmıştı. Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Portekizli futbolcunun menajeri geçtiğimiz gün İstanbul'a gelmişti.

DÖRT YILLIK SÖZLEŞME

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TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, başarılı futbolcuyu takımdan göndermekten vazgeçti ve 4 yıllık yeni sözleşme için büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Sarı - lacivertli kulüpten kısa süre içinde resmi açıklamanın gelmesinin beklendiği belirtildi.

Fenerbahçe formasıyla 65 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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