Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz imza! Yıldız isim 4 yıl daha sarı - lacivertli formayı giyecek...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, milli araya 9 puanla lider olarak girmişti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de H Grubu'nda yer alan ve bu sezon tüm kulvarlarda başarı hedefleyen sarı - lacivertliler için sıcak bir gelişme yaşandı.

TALİPLERİ VARDI

Sarı - lacivertlilere Vitor Pereira döneminde transfer olan ve üçüncü sezonunu geçiren Miguel Crespo'ya talipler olduğu ortaya çıkmıştı. Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Portekizli futbolcunun menajeri geçtiğimiz gün İstanbul'a gelmişti.

DÖRT YILLIK SÖZLEŞME

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, başarılı futbolcuyu takımdan göndermekten vazgeçti ve 4 yıllık yeni sözleşme için büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Sarı - lacivertli kulüpten kısa süre içinde resmi açıklamanın gelmesinin beklendiği belirtildi.

Fenerbahçe formasıyla 65 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

