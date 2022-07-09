Son dakika: Fenerbahçe'de Willian Arao transferinde mutlu son! İşte İstanbul'a geliş tarihi...

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor transferleri gerçekleştirilmişti. Bu hamlelerin ardından santrfor ve orta saha transferine rotasını çeviren sarı - lacivertlilerde sıcak bir gelişme daha yaşandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un eski takımı Flamengo'da forma giyen Willian Arao'nun transferini istediği öne sürülmüştü.
Jesus'un bu talebi sonrasında harekete geçen sarı - lacivertli kurmaylar, soluğu Brezilya'da almış ve transfer görüşmelerine başlamıştı.
Fenerbahçe'nin Willian Arao'nun transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardığı öğrenildi.
UOL Esporte'nin haberine göre; sarı - lacivertli kulübün Willian Arao teklifini kabul eden Flamengo, oyuncusu için Fenerbahçe'ye tek şart sundu. 3 milyon euro'luk teklifi kabul eden Brezilya ekibi, oyuncunun hemen ayrılmasını istemedi.
Anlaşmanın şartı olarak orta saha oyuncusunun pazar günü oynanacak olan Corinthians maçında oynaması ve ardından Türkiye'ye seyahat etmesine izin verileceğini iletti.
Flamengo kariyerinde 291 resmi maça çıkan Arao, 25 gol - 21 asistlik bir performans sergiledi.
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