Son dakika: Fenerbahçe'de Willian Arao transferinde mutlu son! İşte İstanbul'a geliş tarihi...

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor transferleri gerçekleştirilmişti. Bu hamlelerin ardından santrfor ve orta saha transferine rotasını çeviren sarı - lacivertlilerde sıcak bir gelişme daha yaşandı.

JORGE JESUS İSTEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un eski takımı Flamengo'da forma giyen Willian Arao'nun transferini istediği öne sürülmüştü.

BREZİLYA'YA GİDİLDİ

Jesus'un bu talebi sonrasında harekete geçen sarı - lacivertli kurmaylar, soluğu Brezilya'da almış ve transfer görüşmelerine başlamıştı.

ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe'nin Willian Arao'nun transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardığı öğrenildi.

3 MİLYON EURO

UOL Esporte'nin haberine göre; sarı - lacivertli kulübün Willian Arao teklifini kabul eden Flamengo, oyuncusu için Fenerbahçe'ye tek şart sundu. 3 milyon euro'luk teklifi kabul eden Brezilya ekibi, oyuncunun hemen ayrılmasını istemedi.

SON MAÇINA ÇIKACAK VE İSTANBUL'A GELECEK

Anlaşmanın şartı olarak orta saha oyuncusunun pazar günü oynanacak olan Corinthians maçında oynaması ve ardından Türkiye'ye seyahat etmesine izin verileceğini iletti.

FLAMENGO KARİYERİ

Flamengo kariyerinde 291 resmi maça çıkan Arao, 25 gol - 21 asistlik bir performans sergiledi.

