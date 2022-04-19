Son dakika: Fenerbahçe'de yıldız ismin fişi çekildi! Gelecek sezonda yok...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de bahar rüzgarları eserken, gelecek sezon hangi ismin takımın başında olacağı merak ediliyor. Tüm bunların yanı sıra yönetim, takımdan ayrılacak ilk ismi de belirledi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe'nin Arjantinli tecrübeli futbolcusu Jose Sosa, takımdaki son günlerini geçiriyor.
Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor ile sözleşmesinin bitmesinin ardından büyük umutlarla kadroya katılan Jose Sosa, bir türlü bekleneni veremedi.
36 yaşındaki futbolcu, 12 Şubat'ta oynanan ve 2-1 kazanılan Giresunspor mücadelesinde 90 dakika sahada kaldıktan sonra bir daha forma yüzü göremedi.
İsmail Kartal, özel yaşantısına dikkat etmeyen ve idmanlarda yeteri kadar çaba sarf etmeyen öğrencisini adeta rotasyonun dışında bıraktı.
Yönetim, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Sosa ile yolları ayıracak.
Bu sezon 24 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, 2 asist yaptı.
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