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Son dakika: Fenerbahçe'de yıldız ismin fişi çekildi! Gelecek sezonda yok...

19.04.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 9 maçından 8 galibiyt çıkarmış ve taraftarlarına gelecek sezon adına olumlu sinyaller vermişti. Yeni sezon için kadro planlamasını yapmaya başlayan yönetim, yolların ayrılacağı isimleri de belirledi. Fenerbahçe'de ilk yolcunun Jose Sosa olduğu öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de yıldız ismin fişi çekildi! Gelecek sezonda yok...
Jose Sosa

Jose Sosa

ARJ Arjantin
Yaş: 37 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de bahar rüzgarları eserken, gelecek sezon hangi ismin takımın başında olacağı merak ediliyor. Tüm bunların yanı sıra yönetim, takımdan ayrılacak ilk ismi de belirledi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe'nin Arjantinli tecrübeli futbolcusu Jose Sosa, takımdaki son günlerini geçiriyor.

BEKLENENİ VEREMEDİ

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Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor ile sözleşmesinin bitmesinin ardından büyük umutlarla kadroya katılan Jose Sosa, bir türlü bekleneni veremedi.

EN SON GİRESUNSPOR'A KARŞI

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36 yaşındaki futbolcu, 12 Şubat'ta oynanan ve 2-1 kazanılan Giresunspor mücadelesinde 90 dakika sahada kaldıktan sonra bir daha forma yüzü göremedi.

ROTASYON DIŞINDA KALDI

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İsmail Kartal, özel yaşantısına dikkat etmeyen ve idmanlarda yeteri kadar çaba sarf etmeyen öğrencisini adeta rotasyonun dışında bıraktı.

YOLLAR AYRILACAK

Yönetim, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Sosa ile yolları ayıracak.

2 ASİST

Bu sezon 24 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, 2 asist yaptı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü José Sosa
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