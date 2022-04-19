Son dakika: Fenerbahçe'de yıldız ismin fişi çekildi! Gelecek sezonda yok...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de bahar rüzgarları eserken, gelecek sezon hangi ismin takımın başında olacağı merak ediliyor. Tüm bunların yanı sıra yönetim, takımdan ayrılacak ilk ismi de belirledi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe'nin Arjantinli tecrübeli futbolcusu Jose Sosa, takımdaki son günlerini geçiriyor.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor ile sözleşmesinin bitmesinin ardından büyük umutlarla kadroya katılan Jose Sosa, bir türlü bekleneni veremedi.

EN SON GİRESUNSPOR'A KARŞI

36 yaşındaki futbolcu, 12 Şubat'ta oynanan ve 2-1 kazanılan Giresunspor mücadelesinde 90 dakika sahada kaldıktan sonra bir daha forma yüzü göremedi.

ROTASYON DIŞINDA KALDI

İsmail Kartal, özel yaşantısına dikkat etmeyen ve idmanlarda yeteri kadar çaba sarf etmeyen öğrencisini adeta rotasyonun dışında bıraktı.

YOLLAR AYRILACAK

Yönetim, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Sosa ile yolları ayıracak.

2 ASİST

Bu sezon 24 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, 2 asist yaptı.



