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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Arda Güler'e yeni sözleşme! Yıldız oyuncu ile 2025 yılına sözleşme imzalandığı TFF'ye bildirildi

26.05.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe altyapısından yetişen ve başarılı performansıyla birçok Avrupa devinin radarına girmeyi başaran Arda Güler için Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler genç oyuncunun sözleşmesini 31 Mayıs 2025'e kadar uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Arda Güler'e yeni sözleşme! Yıldız oyuncu ile 2025 yılına sözleşme imzalandığı TFF'ye bildirildi
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe altyapısından yetişerek performansıyla kendisine hayran bırakan genç oyuncu Arda Güler'in geleceği merak edilirken, Fenerbahçe'den bir hamle geldi.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

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Sarı-Lacivertli ekip TFF'ye yapıtığı bildirimde genç oyuncunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Sözleşmesinde "1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro'ya" serbest kalır maddesi bulunan genç yıldız birçok Avrupa devinin radarındaydı.

6 GOL 5 ASİST

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Fenerbahçe formasıyla 32 resmi maça çıkan Arda Güler bu maçlarda 6 gol 5 asist kaydetti.

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