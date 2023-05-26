SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Arda Güler'e yeni sözleşme! Yıldız oyuncu ile 2025 yılına sözleşme imzalandığı TFF'ye bildirildi

Fenerbahçe altyapısından yetişerek performansıyla kendisine hayran bırakan genç oyuncu Arda Güler'in geleceği merak edilirken, Fenerbahçe'den bir hamle geldi.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Sarı-Lacivertli ekip TFF'ye yapıtığı bildirimde genç oyuncunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Sözleşmesinde "1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro'ya" serbest kalır maddesi bulunan genç yıldız birçok Avrupa devinin radarındaydı.

6 GOL 5 ASİST

Fenerbahçe formasıyla 32 resmi maça çıkan Arda Güler bu maçlarda 6 gol 5 asist kaydetti.



