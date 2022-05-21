Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira, Corinthians'ta şov yapıyor!

Fenerbahçe'yi bu sezon çalıştıran ve performansı nedeniyle sezon ortasında takımdan ayrılmak zorunda kalan Portekizli teknik adamın performansı dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler'in eski teknik direktörü Brezilya'da elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI YARATMIŞTI

Vitor Pereira, Fenerbahçe ile bu sezon ilk 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Pereira, Süper Lig'de elde ettiği 1.65'lik puan ortalaması ile adeta sınıfta kaldı. Sonrasında ise Portekizli teknik adamla yollar ayrıldı. İkinci Pereira dönemi kısa sürmüş oldu.

ELEŞTİRİ TOPLAMIŞTI

Fenerbahçe ile son olarak Beşiktaş maçında sahada olan Pereira 17 maçlık süreçte 3 derbi maçı oynadı. Trabzonspor'a kaybederken Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı ve Beşiktaş ile de berabere kaldı. 3'lü savunmada ısrar etmesi ve oynattığı futbol sürekli eleştiri aldı.

CORINTHIANS'TA ÇOK BAŞARILI

Vitor Pereira, yeni ekibi Corinthians'ta ise başarıdan başarıya koşuyor. Siyah-Beyazlı ekiple bu sezon 6 lig maçına çıkan tecrübeli teknik adam 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Takımı 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

LİBERTADORES'TE DE ZİRVEDE

Pereira'nın takımı, Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan Libertadores Kupası'nda da zirvede… 5 maç sonunda 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Pereira'lı Corinthians Deportico Cali ile zirveyi paylaşıyor.

YİNE MEDYANIN DİLİNDE

Brezilya ekibi Corinthians ile şimdiye kadar 18 maça çıkan Vitor Pereira, 1.83 puan ortalaması tutturdu. 53 yaşındaki teknik adam, Brezilya medyasında da övgü almaya başladı. Tecrübeli teknik adam yaptırdığı ağır idmanlar ve işindeki başarısıyla medyanın dilinden düşmüyor.

