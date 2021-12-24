Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira kıta değiştiriyor! Yeni takımı...

Son dakika: Fenerbahçe'den 2. kez ayrılan Vitor Pereira yeni takımını buldu bile... Sezon başından beri aldığı kötü sonuçlarla eleştiri oklarını üzerine çeken Portekizli çalıştırıcı yeni takımıyla herkesi şaşırttı. Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile el sıkışan tecrübeli hoca, kıta değiştirerek yeni takımına imza atmak için önümüzdeki hafta içi hareket edecek.

DÜNYACA ÜNLÜ HOCALAR ARASINDA İLK HEDEF

Avrupa ve Güney Amerika basınında Vitor Pereira'nın Brezilya ekibi Flamengo'nun başına geçebileceği uzun süredir konuşuluyordu. Flamengo'nun hedefleri arasında Jorge Jesus ve Carvalhal de bulunuyordu. Flamengo yönetimi aldığı karar sonrası Vitor Pereira ile çalışmak istediğini Portekizli çalıştırıcıya bildirdi. Pereira da bu teklifi kabul etti.

SEZONU İKİNCİ BİTİRDİLER

Brezilya 1. Ligi'nde sezonu ikinci tamamlayan Flamengo, şampiyon Atletico Mineiro'nun 13 puan gerisinde kalmıştı.

