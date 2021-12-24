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Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira kıta değiştiriyor! Yeni takımı...

24.12.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılığı hiç uzun sürmedi. Sezon başından beri aldığı kötü sonuçlarla taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalan Portekizli çalıştırıcı yeni takımı buldu bile... Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz görüşmelere başlayan Pereira, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile el sıkıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'den 2. kez ayrılan Vitor Pereira yeni takımını buldu bile... Sezon başından beri aldığı kötü sonuçlarla eleştiri oklarını üzerine çeken Portekizli çalıştırıcı yeni takımıyla herkesi şaşırttı. Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile el sıkışan tecrübeli hoca, kıta değiştirerek yeni takımına imza atmak için önümüzdeki hafta içi hareket edecek.

DÜNYACA ÜNLÜ HOCALAR ARASINDA İLK HEDEF

Avrupa ve Güney Amerika basınında Vitor Pereira'nın Brezilya ekibi Flamengo'nun başına geçebileceği uzun süredir konuşuluyordu. Flamengo'nun hedefleri arasında Jorge Jesus ve Carvalhal de bulunuyordu. Flamengo yönetimi aldığı karar sonrası Vitor Pereira ile çalışmak istediğini Portekizli çalıştırıcıya bildirdi. Pereira da bu teklifi kabul etti.

SEZONU İKİNCİ BİTİRDİLER

Brezilya 1. Ligi'nde sezonu ikinci tamamlayan Flamengo, şampiyon Atletico Mineiro'nun 13 puan gerisinde kalmıştı.

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Bir saniye bile Fenerbahçe'de oynayamadı!Bir saniye bile Fenerbahçe'de oynayamadı!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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