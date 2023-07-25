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Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a ikinci çalım! Dusan Tadic'in ardından Milan'ın yıldızı da geliyor...

25.07.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna son olarak Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı katan sarı - lacivertliler, Dusan Tadic transferiyle birlikte ezeli rakibi Beşiktaş'a tarihi bir çalım atmıştı. Kanarya, siyah - beyazlılara Ante Rebic ile birlikte bir çalım daha atmak üzere...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe; UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile kozlarını paylaşacak. Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren sarı - lacivertliler, şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı kattı.

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Kanarya; ezeli rakibi Beşiktaş'ın bir süredir görüşme halinde olduğu Dusan Tadic'e imza attırarak rakibine tarihi bir transfer çalımı atmıştı.

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Sarı - lacivertliler, gündemine aldığı Ante Rebic ile birlikte Beşiktaş'a bir çalım daha atmanın peşinde...

İtalyan basınının haberine göre Fenerbahçe, siyah - beyazlıların görüştüğü Ante Rebic için Milan ile 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında prensip anlaşmasına vardı.

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Sarı - lacivertliler, bu transferi gerçekleştirerek kanat transferini tamamlamayı ve ezeli rakbine takviye anlamında üstünlük kurmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon 31 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Hırvat futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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