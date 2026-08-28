SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı! Ayrılık resmen açıklandı: İşte yeni takımı

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder’e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK’da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İMZAYI ATTI

Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'ya imza attı.

Çorum'un açıklamasında, "Cengiz Ünder, artık kırmızı-siyah! Yeni hedefler, büyük mücadeleler ve nice zaferler için… Hoş geldin Cengiz Ünder!" denildi.