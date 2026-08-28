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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı! Ayrılık resmen açıklandı: İşte yeni takımı

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler milli futbolcunun sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshederken, Ünder kariyerine Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK’da devam edecek.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı! Ayrılık resmen açıklandı: İşte yeni takımı
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder’e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK’da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İMZAYI ATTI

SON DAKİKA: Fenerbahçe den Cengiz Ünder kararı! Ayrılık resmen açıklandı: İşte yeni takımı 1

Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'ya imza attı.

Çorum'un açıklamasında, "Cengiz Ünder, artık kırmızı-siyah! Yeni hedefler, büyük mücadeleler ve nice zaferler için… Hoş geldin Cengiz Ünder!" denildi.

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