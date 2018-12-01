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SON DAKİKA Fenerbahçe'den Erwin Koeman açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.12.2018 13:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamada Erwin Koeman'ın Hollanda basınına verdiği röportaj hakkında bilgilendirme yayınladı. Açıklamada, Koeman'ın "Fenerbahçe’de 2019 yılını göremem" sözleri yalanlandı.

SON DAKİKA Fenerbahçe'den Erwin Koeman açıklaması

Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamada takım antrenörü Erwin Koeman'ın Hollanda basınına verdiği röportaj hakkında bir bilgilendirme yayınladı.

İşte o açıklama

"Bugün ve dün tarihli bazı basın yayın organlarında çıkan ve Hollanda’nın De Telegraaf gazetesine dayandırlan haberde Antrenörümüz Erwin Koeman’ın Fenerbahçe’de 2019 yılını göremem dediği belirtilmiştir.

Antrenörümüz Erwin Koeman’ın hiçbir gazeteye bu yönde bir beyanatı olmamıştır. De Telegraaf gazetesi internet sitesinde dün ilgili haber içeriğinde düzeltme yapılmasına rağmen bugün haberin aynı içerik ile halen kamuoyuna sunulduğu görülmektedir. Konuyu kamuoyunun dikkatine sunarız."

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Erwin Koeman Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aman başkanım sakın gönderme şampiyonluk kaçar elimizden senin bu yabancı hayranlığını anlayamadım taraftarı çilekeş ettin
Zengin bebesiKaçırılmaz bir açıklamaydı Kalsan ne olur kalmasa ne olur bence sen iyi bir taraftasın al biletini istiyorsan karaborsadan al Gittigidiyordan al onlarda pahalı ya o yüzden bu işi yapamıyorsun rezil ettin bizi
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