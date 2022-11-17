Son dakika: Fenerbahçe'den eski Beşiktaşlı oyuncuya kanca! ''Bana onu getirin''

Son dakika: Jorge Jesus önderliğinde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe'de gözler yapılacak transferlere çevrildi. Stoper rotasyonunu genişletmek isteyen Portekizli teknik adam, eski Beşiktaşlı oyuncuya kancasını taktı.

PORTEKİZDEKİ BAĞLANTILARINDAN BİLGİ ALDI

Memleketi Portekiz takımlarından Braga'da forma giyen 19 yaşındaki Serdar Saatçı hakkında bilgiler alan Jorge Jesus, gelen raporlar doğrultusunda genç oyuncunun transfer edilmesini istedi.

DÜNYA KUPASI ARASINDA GELEBİLİR

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılarak Braga'ya giden Serdar Saatçı, Dünya Kupası arasında Fenerbahçe'ye transfer olabilir. Stoper rotasyonunu genişletmek isteyen Jorge Jesus, hem genç hem de Türk bir oyuncu istemişti.

