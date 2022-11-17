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Son dakika: Fenerbahçe'den eski Beşiktaşlı oyuncuya kanca! ''Bana onu getirin''

17.11.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, devre arasında stoper transferi yapmayı planlıyor. Bu sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Braga'ya transfer olan 19 yaşındaki Serdar Saatçı'yı gündemine alan sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un özel isteğiyle bu hamleyi yapacak. Opsiyonlu olarak kiralama girişimde bulunan Fenerbahçe'de Dünya Kupası'ndan sonra flaş bir gelişme yaşanabilir.

Son dakika: Fenerbahçe'den eski Beşiktaşlı oyuncuya kanca! ''Bana onu getirin''
Serdar Saatçı

Serdar Saatçı

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Braga
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Son dakika: Jorge Jesus önderliğinde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe'de gözler yapılacak transferlere çevrildi. Stoper rotasyonunu genişletmek isteyen Portekizli teknik adam, eski Beşiktaşlı oyuncuya kancasını taktı.

PORTEKİZDEKİ BAĞLANTILARINDAN BİLGİ ALDI

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Memleketi Portekiz takımlarından Braga'da forma giyen 19 yaşındaki Serdar Saatçı hakkında bilgiler alan Jorge Jesus, gelen raporlar doğrultusunda genç oyuncunun transfer edilmesini istedi.

DÜNYA KUPASI ARASINDA GELEBİLİR

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Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılarak Braga'ya giden Serdar Saatçı, Dünya Kupası arasında Fenerbahçe'ye transfer olabilir. Stoper rotasyonunu genişletmek isteyen Jorge Jesus, hem genç hem de Türk bir oyuncu istemişti.

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