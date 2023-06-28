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Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı geliyor! Milli yıldız adım adım Kadıköy'e...

28.06.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Teknik direktör İsmail Kartal ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko'yu katan sarı - lacivertlilerde gündeme Galatasaray'ın da istediği Mert Müldür geldi. A Milli Takım'ın da formasını terleten başarılı futbolcu için Fenerbahçe'nin mutlu sona yakın olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon hedefini mutlak şampiyonluk ve Avrupa'da başarı olarak belirleyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerde Jorge Jesus sonrası teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile prensip anlaşmasına varıldı. Tecrübeli çalıştırıcı, 29 Haziran Perşembe günü İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak.

MERT MÜLDÜR OPERASYONU

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre transfer çalışmalarını da sürdüren sarı - lacivertlilerin gündemine Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür için harekete geçti.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

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Bir dönem Galatasaray'ın da istediği ancak anlaşma sağlayamadığı milli futbolcu için Fenerbahçe'nin 2 milyon euroluk bir teklif yaptığı kaydedildi.

Kanarya'nın oyuncu için Sassuolo'dan sağlık raporu istediği ve gelen raporların temiz çıkması sonrasında teklifini ilettiği öğrenildi.

Bu sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle Sassuolo formasıyla 3 maça çıkabilen 24 yaşındaki bek oyuncusu, gol ya da asist katkısı veremedi.


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