Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı geliyor! Milli yıldız adım adım Kadıköy'e...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon hedefini mutlak şampiyonluk ve Avrupa'da başarı olarak belirleyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerde Jorge Jesus sonrası teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile prensip anlaşmasına varıldı. Tecrübeli çalıştırıcı, 29 Haziran Perşembe günü İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak.

MERT MÜLDÜR OPERASYONU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre transfer çalışmalarını da sürdüren sarı - lacivertlilerin gündemine Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür için harekete geçti.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Bir dönem Galatasaray'ın da istediği ancak anlaşma sağlayamadığı milli futbolcu için Fenerbahçe'nin 2 milyon euroluk bir teklif yaptığı kaydedildi.

Kanarya'nın oyuncu için Sassuolo'dan sağlık raporu istediği ve gelen raporların temiz çıkması sonrasında teklifini ilettiği öğrenildi.

Bu sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle Sassuolo formasıyla 3 maça çıkabilen 24 yaşındaki bek oyuncusu, gol ya da asist katkısı veremedi.



