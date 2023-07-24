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Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Wilfried Zaha misillemesi! Şampiyonluğun mimarlarındandı...

24.07.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Fenerbahçe'nin de bir süredir ilgilendiği Wilfried Zaha ile anlaşmaya vararak oyuncuyu İstanbul'a getirmişti. Resmi duyuruyu KAP'a yapan sarı - kırmızılıların gündeminde geçtiğimiz sezon Norwich'ten kiralanan Milot Rashica da vardı. Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcuyu kadrosuna katarak Galatasaray'a cevap vermeyi hedeflediği kaydedildi. Transferin son durumu ise haberde...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmış ve tarihi bir transfer çalımı atmıştı. Bu durum sonrasında Fenerbahçe'den misilleme gelmek üzere...

GALATASARAY BEKLEMEYE ALMIŞTI

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Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Norwich'ten Milot Rashica'yı kiralamıştı. Kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynayan oyuncu için bir süredir İngiliz kulübüyle görüşen sarı - kırmızılılar, transferi beklemeye almıştı.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

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Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin ise Milot Rashica transferiyle rakibine misilleme yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre sarı - lacivertliler, bonservisi Norwich City'de bulunan Kosovalı kanat oyuncusunu ikna etmeye yakın...

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Haberde İngiliz kulübüyle bonservis pazarlığının yapıldığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin 10 milyon euroluk bedeli aşağı çekmeye çalıştığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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