Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Wilfried Zaha misillemesi! Şampiyonluğun mimarlarındandı...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmış ve tarihi bir transfer çalımı atmıştı. Bu durum sonrasında Fenerbahçe'den misilleme gelmek üzere...

GALATASARAY BEKLEMEYE ALMIŞTI

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Norwich'ten Milot Rashica'yı kiralamıştı. Kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynayan oyuncu için bir süredir İngiliz kulübüyle görüşen sarı - kırmızılılar, transferi beklemeye almıştı.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin ise Milot Rashica transferiyle rakibine misilleme yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre sarı - lacivertliler, bonservisi Norwich City'de bulunan Kosovalı kanat oyuncusunu ikna etmeye yakın...

Haberde İngiliz kulübüyle bonservis pazarlığının yapıldığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin 10 milyon euroluk bedeli aşağı çekmeye çalıştığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

