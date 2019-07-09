SPOR

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.07.2019 07:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den son dakika transferi... Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü forması giyen genç kaleci Altay Bayındır ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü'nden genç kaleci Altay Bayındır ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlanmıştır. Formamızı gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
1998'de Bursa'da doğan Altay, ilk profesyonel maçına 24 Nisan 2016'da takımının 2. Lig'de mücadele ettiği sezonda çıkmıştı. 2016/17 sezonunda 1 maç, Ankaragücü'nün 1. Lig'de oynadığı 2017/18 sezonunda da 9 maç sarı-lacivertlilerin kalesini korudu.

Türkiye Milli Takımı'nın altyaş kategorilerinde de forma giyen Altay, Türkiye'nin U20 ve U21 takımlarında boy gösterdi.

Süper Lig'de 2018/19 sezonuna kulübede başlayan Altay Bayındır, ilk maçına 14. haftada Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Sezon sonuna kadar kaleyi başkasına bırakmayan genç eldiven Bursaspor altyapısından Ankaragücü altyapısına gelmiş bir yetenek.

Tatile gidemeyen soluğu orada aldı! Burası Antalya'yı aratmadı Tatile gidemeyen soluğu orada aldı! Burası Antalya'yı aratmadı
F.Bahçe'den konuşulacak Muriç paylaşımıF.Bahçe'den konuşulacak Muriç paylaşımı
''Camiayı mutlu edeceğim''''Camiayı mutlu edeceğim''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Altay Bayındır

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken uyarı: Asla sahip olamayacak

ABD'den dikkat çeken uyarı: Asla sahip olamayacak

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

G.Saray, Fatih Terim'in sözleşmesini KAP'a bildirdi

G.Saray, Fatih Terim'in sözleşmesini KAP'a bildirdi

Trabzon'dan çifte transfer

Trabzon'dan çifte transfer

Selçuk İnan'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Selçuk İnan'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Abdülkadir Ömür'e dev talip

Abdülkadir Ömür'e dev talip

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

Fenerbahçe'den Vedat Muriç paylaşımı

F.Bahçe'den konuşulacak Muriç paylaşımı

Allahyar Sayyadmanesh: Camiayı mutlu edeceğime inanıyorum

''Camiayı mutlu edeceğim''

Hasan Kartal: Fenerbahçe'den Vedat Muriç için alacağımız para 5 milyon Euro'yu bulur

Vedat Muriç'in bonservis bedeli açıklandı

Vedat Muriç transferi Arnavut basınında

Vedat Muriç transferi Arnavut basınında

Max Kruse: Konu para olsaydı Fenerbahçe'ye değil, Çin'e giderdim

''Konu para olsaydı F.Bahçe'ye gitmezdim''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.