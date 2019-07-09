Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü'nden genç kaleci Altay Bayındır ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlanmıştır. Formamızı gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

1998'de Bursa'da doğan Altay, ilk profesyonel maçına 24 Nisan 2016'da takımının 2. Lig'de mücadele ettiği sezonda çıkmıştı. 2016/17 sezonunda 1 maç, Ankaragücü'nün 1. Lig'de oynadığı 2017/18 sezonunda da 9 maç sarı-lacivertlilerin kalesini korudu.

Türkiye Milli Takımı'nın altyaş kategorilerinde de forma giyen Altay, Türkiye'nin U20 ve U21 takımlarında boy gösterdi.

Süper Lig'de 2018/19 sezonuna kulübede başlayan Altay Bayındır, ilk maçına 14. haftada Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Sezon sonuna kadar kaleyi başkasına bırakmayan genç eldiven Bursaspor altyapısından Ankaragücü altyapısına gelmiş bir yetenek.

