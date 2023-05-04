Son dakika: Fenerbahçe'den gelecek sezon için sürpriz atak! Yeni transfer, İskoçya'dan geliyor! 'Prensip anlaşmasına varıldı!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, şampiyonluk yarışı da iyiden iyiye kızışıyor. Lider Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3-1 yenildiği haftada Sivasspor'u aynı skorla mağlup eden Fenerbahçe, puan farkını 3'e düşürmüştü. Zirve için takibini sürdüren sarı - lacivertlilerin gelecek sezondaki ilk transfer planı da ortaya çıktı.

Yeni sezonda Jorge Jesus ile devam etmek isteyen ve görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi.

'FENERBAHÇE, PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI'

Ertan Süzgün'ün haberine göre sarı - lacivertliler, İskoç devi Rangers ile sözleşmesi mayıs ayının sonunda bitecek olan Ryan Kent ile prensip anlaşmasına vardı.

RANGERS KARİYERİ

Rangers'a 2 Eylül 2019'da Liverpool'dan 7,2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, İskoç ekibinde çıktığı 218 resmi maçta 33 gol - 57 asistlik bir performans sergiledi.

İngiltere'nin alt yaş milli takım kategorilerinde de forma giyen Kent, A takım seviyesinde maça çıkma şansı yakalayamadı.

