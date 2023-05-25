SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'den gönderilmişti, Almanya'da şov yaptı! Yıldız ismin bonservisini aldılar...

Son dakika: Fenerbahçe'den gönderilmişti, Almanya'da şov yaptı! Yıldız ismin bonservisini aldılar...

25.05.2023 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala sıcak gelişmeler de yaşanıyor. Sezon başında hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, yabancı sınırı nedeniyle birçok oyuncusunu kiralık olarak göndermişti. Bu isimler arasında Mergim Berisha da yer alıyordu. Alman futbolcu, Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralanmıştı. Golcü oyuncu; gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken, Augsburg'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'den gönderilmişti, Almanya'da şov yaptı! Yıldız ismin bonservisini aldılar...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçına hazırlanıyor. Lider Galatasaray'ın puan kaybını bekleyen sarı - lacivertlilerde transfer için de sıcak bir gelişme yaşandı.

SEZON BAŞINDA KİRALANMIŞTI

b1e7aede33414379a6132c47a2aa54eb

Sezon başında hücum hattına önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de son alternatif konumuna düşen Mergim Berisha, Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralanmıştı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu için Alman basınından flaş bir haber ortaya atıldı.

'BONSERVİSİ ALINDI'

3a13c369beac40b89e976aa9d4764af0

Bild'in haberine göre Augsburg, Mergim Berisha'nın 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini Fenerbahçe'den aldı.

Augsburg'un Almanya Milli Takımı'nın da formasını giyen futbolcunun bonservisini aldıktan sonra yıldız ismi 15-20 milyon euro bandında bir bonservisle satacağı kaydedildi.

022b32d5db514c6abd445c68fd82f899

Bu sezon Augsburg ile 23 resmi maça çıkan Berisha, 9 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ergun Öztuna son yolculuğuna uğurlandıErgun Öztuna son yolculuğuna uğurlandı
Barcelona'nın üstüne kabus gibi çöktü!Barcelona'nın üstüne kabus gibi çöktü!
Samet Akaydın'a Ahmet Çakar sahip çıktı!Samet Akaydın'a Ahmet Çakar sahip çıktı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Mergim Berisha son dakika haberler augsburg fenerbahçe son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

Konda'dan 2. tur seçim anketi! 3 gün kala oy oranlarını açıkladı

Konda'dan 2. tur seçim anketi! 3 gün kala oy oranlarını açıkladı

HDP 'Ümit Özdağ' desteği sonrası kararını açıkladı: İkinci turda Erdoğan bizim için seçenek değildir

HDP 'Ümit Özdağ' desteği sonrası kararını açıkladı: İkinci turda Erdoğan bizim için seçenek değildir

Beşiktaş, şampiyonluk kutlaması yapacak iddiası!

Beşiktaş, şampiyonluk kutlaması yapacak iddiası!

Fenerbahçe'den 50 milyon TL bağış!

Fenerbahçe'den 50 milyon TL bağış!

Muslera'dan beklenmedik hareket!

Muslera'dan beklenmedik hareket!

Benzema'dan tarihi anlaşmaya 'evet' cevabı!

Benzema'dan tarihi anlaşmaya 'evet' cevabı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.