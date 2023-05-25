Son dakika: Fenerbahçe'den gönderilmişti, Almanya'da şov yaptı! Yıldız ismin bonservisini aldılar...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçına hazırlanıyor. Lider Galatasaray'ın puan kaybını bekleyen sarı - lacivertlilerde transfer için de sıcak bir gelişme yaşandı.

SEZON BAŞINDA KİRALANMIŞTI

Sezon başında hücum hattına önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de son alternatif konumuna düşen Mergim Berisha, Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralanmıştı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu için Alman basınından flaş bir haber ortaya atıldı.

'BONSERVİSİ ALINDI'

Bild'in haberine göre Augsburg, Mergim Berisha'nın 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini Fenerbahçe'den aldı.

Augsburg'un Almanya Milli Takımı'nın da formasını giyen futbolcunun bonservisini aldıktan sonra yıldız ismi 15-20 milyon euro bandında bir bonservisle satacağı kaydedildi.

Bu sezon Augsburg ile 23 resmi maça çıkan Berisha, 9 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

