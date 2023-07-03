SON DAKİKA: Fenerbahçe'den İsmail Kartal için KAP açıklaması geldi! 1 yıllık sözleşme...

Portekizli çalıştırıcı ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de yeni hoca İsmail Kartal oldu. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi" ifadeleri kullanılmıştı.

ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ

Hac vazifesini yerine getiren İsmail Kartal, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere özel uçakla İstanbul'a gelmişti. Sarı-lacivertlilerle daha önce görüşme yapan İsmail Kartal, tüm şartları kabul etmişti.

KAP AÇIKLAMASI YAPILDI

Tüm bunlar yaşanırken, Sarı-Lacivertliler'den İsmail Kartal için 'KAP' bildirimi de geldi. Yapılan açıklamada "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." denildi.

İŞTE O AÇIKLAMA