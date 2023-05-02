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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek için sakatlık açıklaması! "Tedavisine başlanmıştır"

02.05.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe resmi kanallarından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için "Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." denildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek için sakatlık açıklaması! "Tedavisine başlanmıştır"
İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe son hafta mücadelesinde Sivasspor ile karşılaşmış ve rakibini 3-1 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

"YIRTIK VE KANAMA TESPİT EDİLDİ"

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Sarı-Lacivertli ekipten mücadele sakatlanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." denildi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İsmail Yüksek'in D.G. Sivasspor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

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