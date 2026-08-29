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Galatasaray, Leao transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika: Galatasaray, Rafael Leao transferi için Milan ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray, Leao transferini KAP'a bildirdi!
Cansu Çamcı

Süper Lig'de üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle kanat bölgesine takviye yapmak isteyen ve gözünü Rafael Leao'ya çeviren sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, Milan'da forma giyen Portekizli futbolcu Rafael Leao'yu kadrosuna kattı.

KAP'A BİLDİRİLDİ!

Sarı-kırmızılılar, Leao'nun transferi için İtalyan ekibiyle görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray, Leao transferini KAP a bildirdi! 1

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Portekizli yıldızın bugün öğleden sonra İstanbul'da olması bekleniyor.

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