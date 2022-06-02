Son dakika: Fenerbahçe'den Jorge Jesus ile olay gönderme! Herkesin dikkatini çekti...

Son dakika haberleri: Fenerbahçeli taraftarların sabırsızlıkla beklediği Jorge Jesus, imza için İstanbul'a geldi. Sarı - lacivertli kulüp tarafından görüşmelere başlandığı KAP’a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Jorge Jesus’a tesislerde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de eşlik etti.

BİLGİ ALDI

Portekizli teknik adam, Can Bartu Tesisleri'nde önce FenerLAB, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı.

SAMANDIRA PERSONELİ İLE TANIŞTI

Samandıra personeliyle de tanışan teknik adam daha sonra tesislerde bulunan çim sahaları gezdi.

5 YILDIZLI ARMA İLE FOTOĞRAF

Öte yandan Jorge Jesus'un 5 yıldızlı arma önünde fotoğrafı paylaşıldı.

JORGE JESUS KADIKÖY'DE

Çarşamba günü de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen deneyimli teknik adam Jorge Jesus, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksini ve Fenerbahçe Müzesi’ni gezmişti.

2010-2011 KUPASI İLE PAYLAŞIM

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Jorge Jesus'un 2010-2011 sezonu kupasıyla fotoğrafını paylaştı.

