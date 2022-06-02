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Son dakika: Fenerbahçe'den Jorge Jesus ile olay gönderme! Herkesin dikkatini çekti...

02.06.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 1959 öncesi şampiyonluklar için başvuru yapan ve armasına 5 yıldız eklemek isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den henüz bir yanıt gelmemişti. Sarı - lacivertliler, anlaşmaya vardığı teknik direktör Jorge Jesus'a Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdirirken, 5 yıldızlı arma ile fotoğraf paylaşarak göndermede bulundu.

Son dakika: Fenerbahçe'den Jorge Jesus ile olay gönderme! Herkesin dikkatini çekti...

Son dakika haberleri: Fenerbahçeli taraftarların sabırsızlıkla beklediği Jorge Jesus, imza için İstanbul'a geldi. Sarı - lacivertli kulüp tarafından görüşmelere başlandığı KAP’a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Jorge Jesus’a tesislerde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de eşlik etti.

BİLGİ ALDI

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Portekizli teknik adam, Can Bartu Tesisleri'nde önce FenerLAB, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı.

SAMANDIRA PERSONELİ İLE TANIŞTI

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Samandıra personeliyle de tanışan teknik adam daha sonra tesislerde bulunan çim sahaları gezdi.

5 YILDIZLI ARMA İLE FOTOĞRAF

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Öte yandan Jorge Jesus'un 5 yıldızlı arma önünde fotoğrafı paylaşıldı.

JORGE JESUS KADIKÖY'DE

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Çarşamba günü de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen deneyimli teknik adam Jorge Jesus, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksini ve Fenerbahçe Müzesi’ni gezmişti.

2010-2011 KUPASI İLE PAYLAŞIM

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Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Jorge Jesus'un 2010-2011 sezonu kupasıyla fotoğrafını paylaştı.

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