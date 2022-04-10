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Son dakika: Fenerbahçe'den maç sonunda olay yaratan paylaşım! "Miyav..."

10.04.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı ağırladığı derbi, müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Sarı - lacivertliler, ilk yarı ve ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından ligde ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe'den maçın ardından Galatasaraylı taraftarları çok kızdıran paylaşımlar geldi.

Son dakika: Fenerbahçe'den maç sonunda olay yaratan paylaşım! "Miyav..."
Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, dev derbiyi 2-0 kazandı ve hanesine 3 puan ekledi. Sarı - lacivertli futbolcular, maç sonunda taraftarlarla bir araya gelerek galibiyeti kutladı. Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı da karşılaşmanın ardından flaş paylaşımlar yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de oynanan karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ligde 2. sıraya yerleşti.

GALATASARAY TARAFTARLARINI KIZDIRDI

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Fenerbahçeli futbolcular maç sonunda taraftarlarla birlikte galibiyeti kutlarken, sarı - lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından Galatasaraylı taraftarları kızdıran paylaşımlar yapıldı.

"İŞTE BÖYLE..."

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Fenerbahçe, ilk olarak maçtaki birinci golü kaydeden Miha Zajc'ın fotoğrafının yer aldığı fotoğrafı "İşte böyle..." yazısı ve göz kırpma emojisiyle paylaştı.

"BİR ASLAN MİYAV DEDİ"

Miyav

Bu paylaşımın hemen ardından ise "Bir aslan miyav dedi" başlıklı bir video tweet'lendi.

KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞMURU

Fenerbahçe'nin yapmış olduğu bu paylaşımlar, sarı - lacivertli taraftarlar tarafından kısa sürede beğeni ve paylaşım yağmuruna tutulurken, Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekti.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Miha Zajc
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