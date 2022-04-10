Son dakika: Fenerbahçe'den maç sonunda olay yaratan paylaşım! "Miyav..."

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, dev derbiyi 2-0 kazandı ve hanesine 3 puan ekledi. Sarı - lacivertli futbolcular, maç sonunda taraftarlarla bir araya gelerek galibiyeti kutladı. Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı da karşılaşmanın ardından flaş paylaşımlar yaptı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı ağırladı.
Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de oynanan karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ligde 2. sıraya yerleşti.
Fenerbahçeli futbolcular maç sonunda taraftarlarla birlikte galibiyeti kutlarken, sarı - lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından Galatasaraylı taraftarları kızdıran paylaşımlar yapıldı.
Fenerbahçe, ilk olarak maçtaki birinci golü kaydeden Miha Zajc'ın fotoğrafının yer aldığı fotoğrafı "İşte böyle..." yazısı ve göz kırpma emojisiyle paylaştı.
Bu paylaşımın hemen ardından ise "Bir aslan miyav dedi" başlıklı bir video tweet'lendi.
Fenerbahçe'nin yapmış olduğu bu paylaşımlar, sarı - lacivertli taraftarlar tarafından kısa sürede beğeni ve paylaşım yağmuruna tutulurken, Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekti.
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