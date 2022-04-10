Son dakika: Fenerbahçe'den maç sonunda olay yaratan paylaşım! "Miyav..."

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, dev derbiyi 2-0 kazandı ve hanesine 3 puan ekledi. Sarı - lacivertli futbolcular, maç sonunda taraftarlarla bir araya gelerek galibiyeti kutladı. Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı da karşılaşmanın ardından flaş paylaşımlar yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de oynanan karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ligde 2. sıraya yerleşti.

GALATASARAY TARAFTARLARINI KIZDIRDI

Fenerbahçeli futbolcular maç sonunda taraftarlarla birlikte galibiyeti kutlarken, sarı - lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından Galatasaraylı taraftarları kızdıran paylaşımlar yapıldı.

"İŞTE BÖYLE..."

Fenerbahçe, ilk olarak maçtaki birinci golü kaydeden Miha Zajc'ın fotoğrafının yer aldığı fotoğrafı "İşte böyle..." yazısı ve göz kırpma emojisiyle paylaştı.

"BİR ASLAN MİYAV DEDİ"

Bu paylaşımın hemen ardından ise "Bir aslan miyav dedi" başlıklı bir video tweet'lendi.

KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞMURU

Fenerbahçe'nin yapmış olduğu bu paylaşımlar, sarı - lacivertli taraftarlar tarafından kısa sürede beğeni ve paylaşım yağmuruna tutulurken, Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekti.



