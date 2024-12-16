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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Livakovic, Becao ve Oğuz Aydın...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.12.2024 16:33
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Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın'ın son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Livakovic, Becao ve Oğuz Aydın...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin (2) golleriyle mağlup etti. Sarı - lacivertlilerde müsabakada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın'ın son durumu belli oldu.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

BECAO SEZONU KAPATTI

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Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Rodrigo Becao'nun sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık tespit edildiği duyuruldu. Brezilyalı savunmacının yaklaşık olarak sahalardan 6 ile 8 ay arası uzak kalması bekleniyor.

Jose Mourinho, Başakşehir galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef. " sözlerini sarf etmişti.

LIVAKOVIC YAKLAŞIK 3 HAFTA...

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Başarılı filebekçisi Dominik Livakovic'de ise sağ arka adalede yırtık ve kanama tespit edildi. Hırvat kalecinin formasından yaklaşık 3 hafta uzak kalması bekleniyor.

OĞUZ AYDIN'DA 3 HAFTA YOK

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Fenerbahçe, Oğuz Aydın için ise yaptığı açıklamada "sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur." ifadeleri kullanıldı. 24 yaşındaki futbolcunun da Livakovic gibi sahalardan yaklaşık 3 hafta uzak kalması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Dominik Livakovic Rodrigo Becao
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