Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Livakovic, Becao ve Oğuz Aydın...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin (2) golleriyle mağlup etti. Sarı - lacivertlilerde müsabakada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın'ın son durumu belli oldu.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

BECAO SEZONU KAPATTI

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Rodrigo Becao'nun sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık tespit edildiği duyuruldu. Brezilyalı savunmacının yaklaşık olarak sahalardan 6 ile 8 ay arası uzak kalması bekleniyor.

Jose Mourinho, Başakşehir galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef. " sözlerini sarf etmişti.

LIVAKOVIC YAKLAŞIK 3 HAFTA...

Başarılı filebekçisi Dominik Livakovic'de ise sağ arka adalede yırtık ve kanama tespit edildi. Hırvat kalecinin formasından yaklaşık 3 hafta uzak kalması bekleniyor.

OĞUZ AYDIN'DA 3 HAFTA YOK

Fenerbahçe, Oğuz Aydın için ise yaptığı açıklamada "sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur." ifadeleri kullanıldı. 24 yaşındaki futbolcunun da Livakovic gibi sahalardan yaklaşık 3 hafta uzak kalması bekleniyor.