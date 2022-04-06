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Son dakika: Fenerbahçe'den tarihe geçecek takas hamlesi!

06.04.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de son 7 haftada alınan 6 galibiyet, taraftarlara olumlu sinyaller verirken 30. haftada oynanan Konyaspor maçı sonrasında kadro dışı bırakılan Mesut Özil için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcuyu takas etmek için harekete geçtiği ifade edildi. Bu iddia sonrasında sarı - lacivertli taraftarlar çok heyecanlandı...

Son dakika: Fenerbahçe'den tarihe geçecek takas hamlesi!
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika transfer haberleri! Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynadığı İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakan Fenerbahçe için gündeme flaş bir iddia geldi. Sarı - lacivertlilerin Anderson Talisca'yı transfer etmek istediği ve takas planı kurduğu ifade edildi.

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Yeni sezonda yeni bir teknik direktörle yoluna devam edecek olan sarı - lacivertliler, transferde de hata yapmak istemiyor.

TAKASIN ADI: MESUT - TALISCA

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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil için son karar verildi. Sarı - lacivertli kulüp, Al Nassr kulübü ile sorunlar yaşayan Anderson Talisca'yı Mesut Özil ile takas ederek kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR AMA...

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Talisca'yı eski takımı Beşiktaş'ın da istediği aktarıldı. Ancak takas kozunu elinde bulunduran Fenerbahçe'nin daha avantajlı durumda olduğu belirtildi.

15 GOL - 2 ASİST

talisca

Bu sezon Al Nassr ile 25 resmi maça çıkan Talisca, 15 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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