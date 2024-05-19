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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den uzun yıllardan hafızalardan çıkmayacak Galatasaray galibiyeti! 10 kişi tamamladıkları mücadelede büyük zafer

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.05.2024 21:00
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Son dakika... Süper Lig'in 37. haftası uzun yıllar unutulmayacak bir mücadeleye sahne oldu. Galatasaray'ın 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşmada Sarı-Lacivertliler rakibini 1-0 mağlup ederek bu hafta şampiyonluğunu ilan etmesini engellemiş oldu ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'den uzun yıllardan hafızalardan çıkmayacak Galatasaray galibiyeti! 10 kişi tamamladıkları mücadelede büyük zafer

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Muhteşem bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Sarı-Lacivertliler mücadeleyi 22. dakikadan itibaren 10 kişi oynadı.

Karşılaşma Sarı-Lacivertliler'in 71. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün kaydettiği golle 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken bu skor Galatasaray'ın şampiyonluğuna da engel oldu.

DJIKU OYUNDAN ATILDI

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Mücadeleye 11’de başlayan Alexander Djiku, derbide oyun dışı kaldı. Müsabakanın 21. dakikasında orta sahada sarı-kırmızılı futbolcu Lucas Torreira’ya yaptığı müdahale sonrası hakem Arda Kardeşler, ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla saha dışına gönderdi. Ganalı futbolcu 12. dakikada ise ilk sarı kartını görmüştü. Djiku, gelecek hafta oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

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Fenerbahçe'de Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topla buluşan Çağlar Söyüncü, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

ŞAMPİYONLUK SON HAFTAYA KALDI

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Alınan bu sonucun ardından şampiyonluk ihtimali son haftaya uzadı. Galatasaray son hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. Fenerbahçe ise evinde küme düşmeyi garantileyen İstanbulspor'u konuk edecek.

ZIYECH SON HAFTA YOK

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Galatasaray'da Hakim Ziyech, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

GALATASARAY İLK KEZ YENİLDİ

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Fenerbahçe, Galatasaray'ın 25 maçlık yenilmezik serisini ve iç sahada 36 maçlık yenilmezlik bitirdi.

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