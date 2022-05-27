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Son dakika: Fenerbahçe'den yılın transferi geliyor! ''Lig oynanmasın''

27.05.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de tüm hedef önümüzdeki sezonu şampiyon tamamlamak... Bu bağlamda kadro planlamasını şimdiden yapan sarı-lacivertli yöneticiler büyük oynuyor. Bir dönem transferine 40 milyon euro ödenen Joao Mario, Sarı-Lacivertlilerin gündemine girdi. Ozan Tufan ve Jose Sosa'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un talebi sonrası Portekizli yıldızla görüşmelere başladı.

Son dakika: Fenerbahçe'den yılın transferi geliyor! ''Lig oynanmasın''

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'den ortalığı ayağa kaldıracak bir transfer geliyor. Bu sezon özellikle ikinci yarıda gösterdikleri performansla taraftarı tarafından tam not alan sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon aynı şekilde devam etmek istiyor. Ozan Tufan ve Jose Sosa'ya teşekkür edecek olan Fenerbahçe'de orta saha transferi için çalışmalar da hız kazandı. Ozan Tufan'ın adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılırken, Jose Sosa da futbola başladığı Estudiantes'e dönmeye hazırlanıyor.

40 MİLYON EUROLUK ORTA SAHA

Euro-2016-Final-Portugal-v-France

Öte yandan Fenerbahçe, Takvim'in haberine göre Jorge Jesus'un talebiyle Joao Mario'nun peşine düştü. Inter'in 2016-17 sezonu başında bonservisine tam 40 milyon euro ödediği tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisinden bekleneni bir türlü verememiş ve İtalyan ekibi tarafından sürekli kiralanmıştı. Son olarak Benfica'ya dönen Joao Mario'nun yeni teknik direktör Roger Schmidt'in planları arasında yer almadığı Portekiz basınında geniş yer buldu. Portekizli orta saha oyuncusu da eski hocası Jorge Jesus'la tekrar çalışmak ve eski günlerine dönmek istediği kaydedildi.

"GELİRSE LİG OYNANMASIN"

joao-mario-is-unveiled-as-an-inter-milan-player--inter

Sosyal medyada bu haberin duyulmasının ardından rakip takım taraftarları "Eğer bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'ye kupayı versinler, lig oynanmasın." yorumunda bulundu.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü son dakika haberi
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