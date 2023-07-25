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Son dakika: Fenerbahçe'den Zaha'yı unutturacak operasyon! Anderson Talisca bombası...

25.07.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde oldukça hızlı bir dönem geçiren sarı - lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın Wilfried Zaha'ya imza attırmasıyla birlikte transfer çalımı yemişti. Kanarya, bu durumu taraftarlara unutturacak transfer operasyonunu başlattı. Fenerbahçe'nin hedefindeki ismin ise Talisca olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklar devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı katan sarı - lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

ZAHA'YI UNUTTURMA PLANI

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Bir süredir görüştüğü Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin, taraftarlarına Fildişili futbolcuyu unutturacak bir hediye vermek istediği öğrenildi.

TALISCA OPERASYONU

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Transfer operasyonunu başlatan Fenerbahçe, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Anderson Talisca için harekete geçti.

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Fanatik'in haberine göre sarı - lacivertliler; Al Nassr'ın göndermek istediği, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da talip olduğu Anderson Talisca'nın durumunu yakın takibine aldı.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

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Haberde Fenerbahçe'nin oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği kaydedildi.

Kanarya'nın transferi kiralık olarak gerçeklelştirmesi halinde oyuncunun maaşının bir kısmını Al Nassr'ın ödeyeceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Al Nassr formasıyla 27 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 21 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.

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