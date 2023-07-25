Son dakika: Fenerbahçe'den Zaha'yı unutturacak operasyon! Anderson Talisca bombası...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklar devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı katan sarı - lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

ZAHA'YI UNUTTURMA PLANI

Bir süredir görüştüğü Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin, taraftarlarına Fildişili futbolcuyu unutturacak bir hediye vermek istediği öğrenildi.

TALISCA OPERASYONU

Transfer operasyonunu başlatan Fenerbahçe, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Anderson Talisca için harekete geçti.

Fanatik'in haberine göre sarı - lacivertliler; Al Nassr'ın göndermek istediği, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da talip olduğu Anderson Talisca'nın durumunu yakın takibine aldı.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

Haberde Fenerbahçe'nin oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği kaydedildi.

Kanarya'nın transferi kiralık olarak gerçeklelştirmesi halinde oyuncunun maaşının bir kısmını Al Nassr'ın ödeyeceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Al Nassr formasıyla 27 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 21 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.

